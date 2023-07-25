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中原大學校友謝炎盛行善天下　獲頒工學名譽博士

▲中原大學校友謝炎盛行善天下，獲頒工學名譽博士

▲普瑜投資董事長謝炎盛榮獲中原大學工學名譽博士榮銜，感謝中原母校的栽培與肯定。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學工業工程學系校友謝炎盛，擔任普瑜投資公司董事長、也是多家上市公司董事以及國際扶輪社前總監，長年以實際行動參與國際弱勢關懷，推動多項重大服務計畫，身體力行「全人教育」理念，25日獲中原大學校長李英明頒授工學名譽博士學位，以示肯定其對國家社會及國際之貢獻。

對於榮獲母校頒授工學名譽博士學位榮銜，謝炎盛表示，這對他來說是十分珍貴的殊榮，回憶1968年進入中原工業系就讀，當時工業工程在台灣還是一門很新鮮的學問，感謝師長的耐心教導，以及許多中原學長在職場上的提攜，使他能夠在熱愛的領域中有所發揮與貢獻。謝炎盛說「如果我有所成就，都是因為實踐了中原『篤信力行』的校訓。」

▲中原大學校友謝炎盛行善天下，獲頒工學名譽博士

▲謝炎盛感謝妻子與家人的認同與支持，讓他能夠持續關懷學生和教育事業。（圖／中原大學提供）

謝炎盛於1989年加入台北城中扶輪社，熱心參與贊助弱勢關懷公益活動，2013年榮獲「國際扶輪超我服務獎」。行善足跡遍及世界各地，包含菲律賓貧民區開鑿飲用水井、泰北捐獻學童腳踏車、蒙古捐電腦、斯里蘭卡捐贈醫療病房、印尼兔唇計劃、印度施放小兒麻痺疫苗、國內捐贈復康巴士、莫拉克八八風災的救濟及災後重建、南亞海嘯的救助、日本三一一大地震的救災重建及捐贈，以及贊助扶輪和平中心獎學金等。近兩年烏俄戰爭爆發以及土耳其大地震，謝炎盛總是第一時間給予人道關懷與支援，以「超我服務，行善天下」精神造福人群。

▲中原大學校友謝炎盛行善天下，獲頒工學名譽博士

▲中原大學頒授謝炎盛工學名譽博士榮銜。左起李英明、張光正、謝炎盛賢伉儷、楊錦洲。（圖／中原大學提供）

中原大學董事長張光正表示，謝炎盛對於母校重大軟硬體建設的捐助總是義不容辭，慷慨解囊，30年來捐款多達50筆、總金額超過4千萬元，近期更捐款2千萬元支持中原推動網路升級、建構雲端系統、發展雲端教學等數位資訊平台建構，造福學子良多。

電資學院院長張政元指出，謝炎盛擁有澳洲南昆士蘭大學企業管理碩士學位，先後擔任恆業電子董事長、育富電子獨立董事、維生醫學文教基金會董事、普瑜投資董事長、欣興電子董事、佳醫健康事業董事以及國際扶輪3482地區前總監，2004年榮獲中原大學「傑出校友」表揚。

而促成謝炎盛與母校連結的關鍵人物是當年的系主任楊錦洲。楊錦洲說，謝炎盛所創辦的恆業電子公司每年都會提供中原學生實習機會，其個人除了捐助獎助金，更攜手傑出系友捐款數百萬設立「躍馬中原創投基金」，協助中原人創業，主要原因就是謝炎盛很認同中原大學「全人教育」的實踐與成就。

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