　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「山道猴子」作者遭起底！曾在影片曝「血淋淋案例」：世風日下

近日YouTube頻道「Eric Duan」的自創影片「山道猴子的一生」於網上爆紅。（圖／YouTube「Eric Duan」）

▲「山道猴子的一生」因寫實內容引發廣大共鳴。（圖／YouTube「Eric Duan」）

圖文／CTWANT

近日YouTube頻道「Eric Duan」的自創影片「山道猴子的一生」，因內容太過真實在網路上爆紅，上下集觀看次數已逾5百萬。雖然作者Eric表示，故事內容純屬虛構，但近日Eric也被起底，2年前就曾在節目求問，如何不被女車友欺騙感情，與在上集故事中，主角被女友劈腿情節相似，想必故事真實性或許也來自作者的刻骨銘心。

「Eric Duan」表示，「山道猴子的一生」描述一位年輕人因為沉迷於成為網紅的幻想，同時因感情創傷，導致他逐漸深陷於被害妄想，眾叛親離下最終在山道上失去生命的悲劇。Eric也說，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日Eric被起底，2年前就曾與經營頻道「約會診療室TV」的哥哥Max合作影片，影片中Eric求問，如何不被女車友欺騙感情。他表示因為車圈裡女生很少，所以只要有女生騎著重機出現，隨後就有如捕蠅紙一樣，男生都會立刻向前認識，因此就會有許多渣女利用男人，繼而產生感情糾紛的情形。他剖析道，「這些女生會先建立一個愛車的形象，然後再利用車圈懸殊的男女比，還有男人愛慕這些女生的心理，去誘騙男人對她們付出」，並總結表示「世風日下，車圈真亂」。而這也與上集故事中，主角被女友劈腿情節相似，想必故事真實性或許也來自作者的刻骨銘心。

▲▼ 。（圖／）

▲Eric指出車圈懸殊的男女比例，常導致渣女利用男人的糾紛。（圖／翻攝自YouTube「Eric Duan」）

大批網友日前也在網上討論，如果「山道猴子的一生」要拍成真人版電影，主角群該由誰飾演，經過一番討論後，以同樣有跑山興趣的阮經天呼聲最高。有趣的是，阮經天也在個人IG親自回應「劇本好我一定演啊…」，讓網友們興奮不已。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
王陽明、蔡詩芸被疑婚變…飯後各自回家　他親曝現況：女兒還是最重要
大武崙一天3溺斃！　死者親友爆救生員「忙租陽傘營利」：根本間接殺人
攻佔演藝圈漸成主流　白雲轟網紅七成沒家教：「下巴飛45度」看人

ET快訊
快訊／8年來最慘！　主計總處下修今年經濟成長
快訊／減稅大利多！　基本生活費調升至20.2萬
快訊／國人遭騙到柬埔寨打工受虐　外交部、高雄地檢署被糾正
蘿莉愛上大叔！　和少女半年滾床32次
小心偷拍！　住飯店先檢查這8處
快訊／好市多又有商品出包！　已下架363罐
喊出5字暗語！詐騙集團信了「是自己人」　秒自爆身分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

YTR「超認真少年」黑手起家　分享人生多元職涯歷練

穿女友內衣褲DIY「射在內褲上」還提1要求！許藍方皺眉曝恐怖下場

Google宣布「12月將刪除閒置帳戶」　7種方式維持有效狀態

孕婦2年前外孕切除輸卵管　腹痛陰道出血...竟是同1處又外孕

安芝儇要來啦！球迷敲碗加盟啦啦隊　官方回應藏玄機

壞笑喊出5字暗語！詐騙集團信了「是自己人」　秒自爆身分

第一次出遊過夜　妹子興奮炸！「男友高頻率震動」讓她整晚失眠

買好市多千元牛肉…他「拿來餵狗」震驚全場！釣一票會員+1

快訊／雷雨彈升級！13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

招生率100%！這間私立大學分發「零缺額」　網點出優勢

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

YTR「超認真少年」黑手起家　分享人生多元職涯歷練

穿女友內衣褲DIY「射在內褲上」還提1要求！許藍方皺眉曝恐怖下場

Google宣布「12月將刪除閒置帳戶」　7種方式維持有效狀態

孕婦2年前外孕切除輸卵管　腹痛陰道出血...竟是同1處又外孕

安芝儇要來啦！球迷敲碗加盟啦啦隊　官方回應藏玄機

壞笑喊出5字暗語！詐騙集團信了「是自己人」　秒自爆身分

第一次出遊過夜　妹子興奮炸！「男友高頻率震動」讓她整晚失眠

買好市多千元牛肉…他「拿來餵狗」震驚全場！釣一票會員+1

快訊／雷雨彈升級！13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

招生率100%！這間私立大學分發「零缺額」　網點出優勢

中信金：陸版雷曼不會發生　金控碧桂園、中植系0曝險

拉拉一口咬住「比頭大籃球」尷尬狂甩　牙齒卡住媽笑瘋

基隆港聯合台北國際物流暨物聯網展　行銷自由貿易港區

CUBE卡新權益出爐！8月連推慶生月方案、家樂福新通路　續攻卡友心佔率

8年來最慘！ 主計總處下修今年經濟成長為1.61%

深入地方基層！　許淑華上演「濕髮秀」體驗台式洗髮店人情味

用玫瑰表達心意！台北花市曝秘訣　參考「星座＋朵數含義」快速挑花

YTR「超認真少年」黑手起家　分享人生多元職涯歷練

富邦勇士簽下第6順位新人蔡鎮嶽　兩特質獲許晉哲誇讚

穿女友內衣褲DIY「射在內褲上」還提1要求！許藍方皺眉曝恐怖下場

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

2天後結婚！美光工程師「宿舍KTV偷吃」被抓包

群創處長劈3女　郭正亮收8原文爆科技圈內幕

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

午後雷雨又來了！8縣市大雨特報

群創處長出軌3女！　她揭「小三非長官不睡」

女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰傻了

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

更多熱門

相關新聞

山道猴子超多二創！創作者發聲：沒用IG、FB

山道猴子超多二創！創作者發聲：沒用IG、FB

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上、下2集爆紅，影片講述跑山、改車、貸款、劈腿等內容。由於影片讓不少人覺得相當寫實、有感，因此網路上出現越來越多二創哏圖，掀起熱烈迴響。對此，創作者也發出聲明，感謝大家捧場。

辛苦產下龍鳳胎！公公硬取名「秋Ｘ」她心寒

辛苦產下龍鳳胎！公公硬取名「秋Ｘ」她心寒

粉專點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發

粉專點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發

《山道猴子》爆紅　警加強取締台7乙線改裝車

《山道猴子》爆紅　警加強取締台7乙線改裝車

七夕情人節3種轉運方法曝　1瓶水即可求財

七夕情人節3種轉運方法曝　1瓶水即可求財

關鍵字：

Eric Duan山道猴子的一生周刊王

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

《金師傅》男星0偽裝逛士林夜市！

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面