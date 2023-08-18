「山道猴子」作者遭起底！曾在影片曝「血淋淋案例」：世風日下

▲「山道猴子的一生」因寫實內容引發廣大共鳴。（圖／YouTube「Eric Duan」）

圖文／CTWANT

近日YouTube頻道「Eric Duan」的自創影片「山道猴子的一生」，因內容太過真實在網路上爆紅，上下集觀看次數已逾5百萬。雖然作者Eric表示，故事內容純屬虛構，但近日Eric也被起底，2年前就曾在節目求問，如何不被女車友欺騙感情，與在上集故事中，主角被女友劈腿情節相似，想必故事真實性或許也來自作者的刻骨銘心。

「Eric Duan」表示，「山道猴子的一生」描述一位年輕人因為沉迷於成為網紅的幻想，同時因感情創傷，導致他逐漸深陷於被害妄想，眾叛親離下最終在山道上失去生命的悲劇。Eric也說，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的。」

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近日Eric被起底，2年前就曾與經營頻道「約會診療室TV」的哥哥Max合作影片，影片中Eric求問，如何不被女車友欺騙感情。他表示因為車圈裡女生很少，所以只要有女生騎著重機出現，隨後就有如捕蠅紙一樣，男生都會立刻向前認識，因此就會有許多渣女利用男人，繼而產生感情糾紛的情形。他剖析道，「這些女生會先建立一個愛車的形象，然後再利用車圈懸殊的男女比，還有男人愛慕這些女生的心理，去誘騙男人對她們付出」，並總結表示「世風日下，車圈真亂」。而這也與上集故事中，主角被女友劈腿情節相似，想必故事真實性或許也來自作者的刻骨銘心。

▲Eric指出車圈懸殊的男女比例，常導致渣女利用男人的糾紛。（圖／翻攝自YouTube「Eric Duan」）

大批網友日前也在網上討論，如果「山道猴子的一生」要拍成真人版電影，主角群該由誰飾演，經過一番討論後，以同樣有跑山興趣的阮經天呼聲最高。有趣的是，阮經天也在個人IG親自回應「劇本好我一定演啊…」，讓網友們興奮不已。

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