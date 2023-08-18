七夕「1瓶水」就能求財求感情　情人節3種轉運方法曝



▲七夕情人節將至，清水孟國際塔羅小孟老師分享3種開運方式，其中若要求財，只需一瓶未開封的水即可。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

今年8月22日時逢七夕情人節，當天也是牛郎織女相會、七娘母與床母的生日。清水孟國際塔羅小孟老師分享3種開運方式，包括求感情、求財運，以及家中若有未滿16歲的小孩要轉大人，父母為孩子求保佑的方法，提供民眾參考。

一、求感情大法

小孟老師表示，七夕是一年中求感情最好的日子，可在七夕當晚7點，用一張銀色的紙剪7個圓圈，貼放在窗戶旁，象徵北斗七星，牛郎織女很快就會帶來好的姻緣給你，若有暗戀對象，可在貼完7星後觀想對方的臉就能有情人終成眷屬。

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二、求財運

小孟老師表示，七夕時可以在中午11點至下午1點間，帶一瓶未開封的水放到七娘媽或月老廟的桌上祭拜，拜完後立刻將拜過的水喝掉，喝完後49天後能得到強大桃花貴人，或金錢貴人。

三、未滿16歲的小孩要轉大人

小孟老師表示，民間相傳七夕是床母生日，小孩轉大人要用麻油雞與油飯對著小孩的床拜床母，床母會為小朋友加持，之後也會比較好帶。

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