辛苦產下龍鳳胎！公公硬取名「秋X」她不服　尪嗆：拿了紅包要聽話

▲人妻對於老公不挺她相當心寒。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

取名字是一門學問，而有不少家庭為了孩子的名字，進而產生摩擦。一名人妻抱怨表示，公公幫剛出生的龍鳳胎取了非常土的名字，並表明只是告知她孫子的姓名，沒有要讓她選擇的意思，怎料到連老公都不挺她，讓她心寒怒道「12萬紅包就想買斷我做母親的權利」。

人妻在《匿名公社》哭訴，剛生完9天，目前人還在月子中心，但已經哭了7天；她透露，生下龍鳳胎，兒子是婆家第一個小孩，也是家族中的長孫，而婆家是非常傳統的大家庭，沒想到她這個當母親的，連幫孩子決定名字的權利都沒有。

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人妻表示，生完第2天，公公就在紅紙上寫下「秋彥」、「秋霜」。她嘆，「我無法接受我的孩子居然要叫這麼土的名字，我問還有別的可以選嗎？結果公公竟強硬地告訴我，他只是知會而已，沒有要讓她選的意思。」

豈料，老公居然也不挺，在旁邊扯「爸爸說什麼就是什麼」、「紅包都拿了就要聽話」。一席話讓人妻相當心寒，「我退紅包可以了吧，才12萬就想買斷我做母親的權利，也太蠻橫了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我真的會翻臉」、「這個年代還有這樣子的喔」、「拒絕簽名蓋章就可以了」、「妳老公很廢」、「中間秋字應該是按照祖傳輩份排下來的」、「怎麼不乾脆叫秋香搞不好還會遇到唐伯虎」。

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