分發缺額84.78%！大葉大學遭爆「九個月都是代理校長」　家長憂心

▲大葉大學。（圖／記者唐詠絮攝）

記者吳奕靖、唐詠絮／彰化報導

今年度大學分發入學結果公布，雖然今年的大學錄取率高達96.14%。不過事實上還有部分大學的招生缺額情況嚴重，根據大學考試入學分發委員會統計，康寧大學和大葉大學的整體招生缺額比例分別高達60%和52.79%。大葉大學在分發入學管道中的缺額比例達到84.78%。對此，校方回應不影響學校辦學品質，財務體質健全。

大葉大學已經創校34年，今年還在台灣最佳大學評比中，榮登全國最佳人文社科私立大學第14名、全國最佳私立大學第30名，往年私校評比表現優異，學生參加國內外競賽也屢獲佳績，不過大葉大學前校長顏鴻森在去年11月請辭後，至今長達9個月，大葉大學都處於沒有校長的狀態，由副校長施英隆代理到現在，不過看到分發入學管道比例的缺額之後，就有校內人員跟家長感到憂心，再加上看到近期對校方內部有些負面報導，擔憂感更是加劇。

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對此，大葉大學回應，雖然112學年度分發入學放榜，有29校缺額6,464人，是近10年來次高，而大葉大學缺額596人，但分發入學是多元入學管道之一，缺額絕對不會影響學校辦學品質，學校財務體質健全，請家長與同學無需擔心。

▲大葉大學先前傳出美食街攤商倒閉。（圖／記者唐詠絮攝）

大葉大學表示，面對少子化浪潮的挑戰，招生與產業發展極大相關，學校將持續通盤檢討，包括調整校務發展規模，持續投注經費提升教學設備及品質，建置鍍膜研發基地、美粧品與醫美特色研發基地、製茶技術暨產品研發基地、高齡長照與智慧輔具研發基地、人工智慧研發基地、輕量化電動載具研發基地、保健食品研發基地七大特色研發基地，積極耕耘產學合作，鏈結在地與國際，培養學生跨域技術整合能力，貼近社會脈動，畢業即就業。

大葉大學進一步說，除了結合產業資源的七大研發基地，學校更是系系有特色教室，新學年將增設多媒體特色教室與基礎實驗室、模型創研教室、多功能重量訓練中心、物理科學實驗室，並將更新國際語言中心多媒體網路教室、一般電腦教室等設備，不斷深化創新教學，提供高品質的學習環境。此外，因應聯合國永續發展指標SDGs，規劃要建置水資源循環利用系統、森林碳匯、日照樂活、潔淨能源（氫能車）、有機友善栽植五大校園講堂，在校園場域就能學習。歡迎家長、同學利用假日到學校走走看看。