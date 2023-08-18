為「豬屎尿」怒了！彰化溪湖里民抗議　怒嗆：處理中心設縣府

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今天上午召開設置豬糞處理中心選址會議，養豬大區溪湖鎮西勢里民得知處理廠將設在里內，上午到縣府前拉白布條陳抗，認為縣府黑箱作業，沒有告知里民，希望縣府撤案，縣府表示，本府會尊重地方意見，納入本次遴選會議中充分討論後，不排除再行尋找其他適合公有地進行分析評估。

▲豬糞處理場將選址，溪湖鎮西勢里民抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰化縣為全國第三大養豬大縣，目前養豬頭數約73萬6千頭、其中溪湖鎮養豬場23場，飼養頭數19,153頭，彰化縣東螺溪沿岸養豬場105場，飼養頭數約28萬頭，縣府擬規劃設立豬糞尿多元利用共同處理中心，可處理約6萬頭豬，約每日800公噸，後續沼液沼渣將媒合鄰近農民作為氮肥供應來源。

西勢里長蔡福助指出，里內人口數有3000多人，約有6處養豬場，認為縣府東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫中並沒有說要設置豬糞處理中心，現在竟選址在里內，也沒有告知里民，「如果處理豬大便不臭，那就直接設在縣府好了」，砲轟是黑箱作業，上午會同縣議員及鎮民代表與里民到縣府陳情表達反對立場。

溪湖鎮長何炳樺代表地方今天參加縣府「彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心BTO前期作業暨履約監督管理計畫案場址遴選會議」，會中也表達西勢里民反對立場，縣府強調，會尊重地方意見，納入本次遴選會議中充分討論後，不排除再行尋找其他適合公有地進行分析評估。、