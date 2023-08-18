開車未打方向燈拒檢逃逸！警破窗噴辣椒水終逮人　還抄出海洛因

▲彰化警分局員警逮捕毒品犯。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局莿桐派出所員警日前巡邏時，發現1輛轎車未開大燈且轉彎未打方向燈，前往攔查時卻加速逃逸，昨天持搜索票到黃姓車主員林市住處埋伏，發現該輛車再度出現，黃男卻再次猛踩油門逃逸，卻不慎擦撞路邊車輛，員警破窗並朝黃男噴辣椒水，再將他拖出車外制伏，並在其住處起出海洛因毒品，偵訊後依毒品罪嫌移送地檢偵辦。

彰化警分局初步調查， 8月10日凌晨，莿桐所員警在巡邏勤務時，注意到一輛轎車停在路口，轉彎時未打方向燈，前往攔查時發現車內有黃、陳2男子，兩人卻拒絕檢查並開車逃逸，員警尾隨追緝，但道路上攔查極可能帶來未知的危險，當下決定停止追蹤並取得相關資料後，針對逃脫人落腳處聲請搜索票，先在和美逮捕陳男。

昨日莿桐所員警持搜索票到黃男住處埋伏。黃卻試圖再次逃逸，擦撞路旁的自小客。警方立即果斷破窗使用辣椒水制伏黃男，隨後在黃男的居所發現了多件可疑物品，其中包括毒品海洛因4包（約8公克）、施用過的針頭11支、毒品鏟管1支、磅秤1個以及手機1支。根據初篩檢驗，查扣的毒品呈現第一級毒品陽性反應。警方根據毒品危害防制條例，將全案移送彰化地檢署偵辦。