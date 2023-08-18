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畫錯菜單！想喝豬血湯「來1品項」他噁崩　全場驚：超好吃啊

▲▼營養師傳授喝湯不胖4招，湯頭清澈先選 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲原PO點錯湯。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「怎麼會有人點這東西？」一名網友原本想喝豬血湯，餐點送上桌後，他一喝才發現自己畫錯菜單，畫成「豬肝湯」，只能硬著頭皮吃，可越吃越崩潰，「我喝到快哭了。」不過，貼文瞬間掀起論戰，大票豬肝控現身，「會煮的超好吃好嗎？」「很吃技術」、「很好吃啊……不懂吃吧你！」

一名網友在PTT的Gossiping板問卦，「豬肝湯 除了畫錯菜單以外 真的有人在點？」說他吃煎餃想配豬血湯，「結果手殘畫錯，畫成豬肝湯，一喝才發現這感覺已經不對，我喝到快哭了」，平常吃廣東粥時，若是裡面有豬肝，他也會挑起來丟掉，崩潰直呼「怎麼會有人點這東西？」

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看到貼文後，有人也秒懂，「不吃內臟類，不論是什麼部位」、「臭」、「一堆人說處理好就好，結果還是超噁心」、「口感超噁，到底是怎樣有辦法吃下去」、「我上次就是畫錯菜單啦氣死，端上來那一刻我臉色超級大變」、「+1，內臟都有噁心內臟味，會反射性吐出來。」

不過，風向幾乎倒向另一邊，「麻油豬肝和粉肝都超好吃，又餓了」、「豬血反而比較噁，一定要重口味湯底蓋過」、「就你不適合吃吧……有吃過半生燙過那種嗎，口感比生魚肚還滑」、「會煮的超好吃好嗎？我就很愛豬肝湯」、「豬肝湯又不是什麼稀奇小眾料理，你不喜歡就不喜歡啊」、「炒麻油比較好吃。」

還有人指出，「好吃的很讚，你應該是吃到有腥味的，豬肝新鮮度跟調理手法，是天跟地的差異」、「豬肝湯最大的問題，是店家有沒有好好去腥，沒有完全去腥的，味道是真的不行」、「很嫩的豬肝配熬過的高湯+新鮮薑絲超好吃喔！韭菜炒豬肝也超好吃」、「必須瞬燙將熟，拿起來剛好熟。熟了才起鍋，湯裡泡一下就過熟乾老，很吃技術。」

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