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群創處長偷吃3女辭職　內部信驚呆科技圈「後台超硬」

記者黃翊婷／綜合報導

科技大廠群創（3481）許姓處長自曝婚外情，承認偷吃3名供應商女業務，目前他已經辭職，公司也發布一份內部信件，沒想到再次引發風波。PTT科技板的網友看完內部信件，紛紛留言感嘆，「果然背後夠硬，一般人早就被說影響公司形象，直接開除和提告了吧」、「背景硬到公司幫你寫道歉信」。

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創許姓處長自毀式爆料偷吃3女，掀起各界關注。（資料照／記者廖婕妤攝）

內部信件內容記載，許處長已在17日主動請辭，除了處理私人事務之外，也會配合公司的法務單位進行後續調查，群創將提供必要的諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰。

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至於網路上提及的個人家庭及父母背景，許處長強調，部分不實影射與連結造成相關企業與關係人不必要的傷害，將請公司代為表達歉意。群創也呼籲公司同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言，最後信件署名是「永續暨人資長彭峻豪」所撰寫。

沒想到信件公開之後，再次掀起網友熱議，甚至被轉貼至PTT科技板討論。網友們紛紛留言表示，「笑死！後台果然夠硬，怎麼沒被提告」、「後台超硬，居然連總經理都沒回應」、「果然背後夠硬，一般人早就被說影響公司形象，直接開除和提告了吧」、「背景硬到公司幫你寫道歉信」、「人資長出來洗地，案情不單純啊」。

【群創內部信件全文】

各位同仁，大家好：

今年是群創光電成立20周年，「群創」命名由來，意旨「一群志同道合的人所共同創立的公司」。各位同仁都是這個大家庭的一份子，因此，守護家庭是我們共同責任。

近期新聞事件紛擾，唯有身為公司的一份子才知道，近年公司持續推動價值轉型，在這過程中，同仁辛勤付出與全力支持，才漸獲成果，我們應共同捍衛，不該讓努力成果蒙塵。

許姓同仁經過深思熟慮後，在今天8月17日，向公司表達因其私人事務，對公司造成不當影響深感抱歉，後續也將處理私人事務，同時也會配合公司法務單位進行後續調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。公司會提供必要的諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰。同時，許姓同仁表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。

借鏡此事件，勇於認錯，誠心悔改，積極扛起責任，可為自己開啟新的機會。而公司一直以來重視「誠信、正直」價值觀，對客戶、供應商營業秘密及員工個資等相關機密資訊的保護不遺餘力，並獲客戶、股東、員工、供應商及社會的信任及尊重。再次請同仁務必嚴守員工行為準則、員工工作規範及人事規章等規定，一旦違反公司將依法處理。身為標竿企業，我們更珍視員工的誠信廉潔，相信每位同仁在一切商業合作與人際關係中，都將恪守最高的道德與倫理標準。

最後，此次事件對公司營運不會造成任何影響。請所有同仁放心，共同維護公司聲譽，讓公司能夠永續經營，再創高峰。

永續暨人資長彭峻豪
8月17日

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