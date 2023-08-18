網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光...網驚：毀三觀

▲網紅「水鬼哥哥」曬出妹妹的大肚照。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一名男網紅「水鬼哥哥」自爆，他與親妹妹、同樣也是網紅的「希希兒」以及女友搞亂倫3P，妹妹跟因此懷孕。當「希希兒」大肚照曝光後，立刻引發網友熱議與震驚，大家紛紛直呼「震毀三觀」。

抖音網紅「水鬼哥哥」近日自爆，稱自己和妹妹「希希兒」相愛，更流出許多親密熱吻照，不諱言他多次和妹妹與女友進行「3P睡覺」，最後妹妹因此懷孕。水鬼哥哥還說，他為了好好照顧懷孕的妹妹，不惜與女友分居。不僅如此，水鬼哥哥還在網路平台上寫道：「因為血緣，我們是兄妹；因為孩子，我們是夫妻。」消息一出，立刻讓網友大感震驚。

▲水鬼哥哥的事件引發大陸網友熱議。（翻自微博）

▲水鬼哥哥自爆搞亂倫3P。（翻自《黑料網》）

不少網友紛紛驚呼：「震毀三觀！」、「近親亂倫，不怕生出畸形兒嗎？」「可憐了孩子。」不過另一方面，也有網友質疑這個消息的真偽，懷疑是否為網紅們為了炒熱度、衝人氣，而故意製造出來的假消息，或許兩人並非親兄妹。但目前「水鬼哥哥」與「希希兒」的抖音帳號，都已被封號處理。

▲希希兒與水鬼哥哥的抖音帳號目前已被封號。（翻自抖音）