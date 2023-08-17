日本18禁女漫畫家本尊曝光！網見「胸器」全驚呆：比A漫更巨

▲夢木芭娜娜的「胸器」讓人很難轉移視線。（翻自anasoku.com）

圖文／鏡週刊

日本一名專畫18禁題材的女漫畫家「夢木芭娜娜」（夢木ばなな），近日引發日本網友與粉絲熱烈討論，因為不少粉絲看到她的生活照，意外發現「本人比A漫更A漫」，「超巨胸器」完全讓網友驚呆。

夢木芭娜娜經常會在自家推特上，分享自己的出版、活動等訊息，有時也會上傳生活旅遊照，和粉絲們分享自己的最新動態。不過就有狂熱粉絲發現，夢木芭娜娜多張生活照中，她的「胸器」很難讓人轉移視線，最近粉絲們整理這些這片並發布在網路平台上，隨即引發更多網友討論與關注。

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▲夢木的身材讓許多網友與粉絲驚呆。（翻自anasoku.com）

▲網友都認為夢木本人就是自身作品的最佳代言人。（翻自anasoku.com）

這些照片可見，夢木芭娜娜無論出席簽書會、漫畫產品上架活動，抑或是私人旅遊，夢木都難掩巨乳好身材，因此不少網友就驚嘆：「本人比A漫更A啊！」「原來都是在畫自己！」「其實夢木根本不必請模特兒宣傳漫畫，自己出來宣傳，說服力超高。」之後夢木還在自家推特分享網友的討論版。

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