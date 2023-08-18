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男友拿刀片手滑　她慘毀容「臉留超長刀疤」還遭嗆1句氣炸

1名女子因為男友臉部毀容，但男友沒道歉也不安撫，讓她氣得與對方提分手。 （示意圖，取自Pexels）

▲女子因為男友臉部毀容，但男友沒道歉也不安撫。 （示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

1名女子日前在網路分享，男友在家組裝模型時會製造細小的粉塵，日前她因吸入粉塵出現劇烈咳嗽，男友手握著組裝時使用的小刀去開窗戶，湊巧刀片從手中滑出，在她的眉毛至臉頰間留下一道長長的刀傷，事後男友也沒特別關心，還嗆1句話，讓她氣得直接提分手。

女網友16日在社群平台《Dcard》發文，稱男友的興趣是組裝模型，日前她被男友組裝模型產生的細小粉塵弄得劇烈咳嗽，男友沒多想便拿著組裝用的小刀起身開窗，過程中手中的小刀不慎掉落，割傷她的臉，在她的眉毛至臉頰之間留下一道細長的刀傷，瞬間臉部感受到劇烈疼痛。

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原PO說，刀片上沾著做模型的膠，還有細小的塑膠粒，就醫過程中，男友冷眼看著一切，沒有說任何安撫的話也沒有道歉，她因遭毀容而痛哭失聲，男友只回應「都道歉了，我還要怎樣？」讓她心死，決定提分手讓對方變成前男友，再把男友從她的房子裡趕出去。

文章曝光後，引起大批網友傻眼回覆，「WOW真正的鮮花插在牛糞上」「所以何不直接告下去？」「就想知道這種人是怎麼有女友的」「抱歉我可能比較激進，但如果他敢劃到我的臉還一副死人態度，我會真的讓他變死人」「」「那不是前男友，那叫被告」。



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