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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將赴上海出席雙城論壇　蔣萬安：兩岸緊張越要溝通交流

記者陳家祥／台北報導

台北市政府18日宣布，市長蔣萬安將於8月29日至31日率團出訪上海參加「2023雙城論壇」，論壇主題是「新趨勢、新發展」。蔣萬安受訪表示，一定會秉持對等、尊嚴、善意互惠的原則進行城市之間的交流；他也說，在整個大環境越困難的情形下，兩岸持續緊張、越需要溝通交流，「雙城論壇正是扮演這樣的平台」。

▲▼台北市長蔣萬安視察捷運萬大線第一期工程台北市區範圍受訪。（圖／攝影許靖騏攝）

▲台北市長蔣萬安視察捷運萬大線第一期工程台北市區範圍。（圖／攝影許靖騏攝）

「我會去，台北市政府的訪團也會在8月29日到31日到上海參加這次台北上海雙城論壇。」蔣萬安說，這次是過去3年疫情期間線上舉辦之後，恢復實體舉行，也一定會秉持對等、尊嚴、善意互惠的原則進行城市之間的交流。

蔣萬安指出，這次訂的主題是「新趨勢、新發展」，主論壇也特別請台北市政府資訊局以及上海方共同就技術開源、智慧城市為主題發表演講。另外，也恢復分論壇，會就智慧醫療、數位經濟以及環境永續來邀集相關學者、產官學代表，參與討論。此外，也預計簽署3份合作備忘錄，包括減碳永續、會展產業以及羽球運動。

蔣萬安說，雙城論壇從2010年到現在總共舉辦13次，每一次都有就城市之間的施政交流相互學習、彼此借鏡，同時也都有實質進展，「最重要，能夠過這平台針對很多市政議題交換意見」。

媒體問，此行是否會見到上海市長龔正、上海台辦主任鍾曉敏？蔣萬安僅回，「這次都會依照慣例，會和上海市政府代表團見面」；他表示，這次也安排許多市政參訪，包括參觀上海的托老托幼中心、圖書館、環境能源交易所，還會去看上海的共享單車，也會和在地的一些台商朋友互動交流。

媒體追問，是否擔心選前出訪中國大陸，會影響到明年初總統選舉？蔣萬安說，這就是依照慣例，就是城市之間的交流，「我想陸委會也說得很清楚，樂件台北上海的雙城論壇舉辦，也會給予適當的協助」，所以就是遵照過去方式進行，也一定以對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。

至於行程、談參等，是否有和陸委會報備？蔣萬安說，就是照規定，包括要簽的MOU都有向陸委會事前提出，陸委會也有回覆，會照3個議題簽署MOU。

而近期副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國，引發中國大動作進行軍演威嚇，是否影響到雙城論壇的舉辦？蔣萬安說，包括雙城論壇在內的兩岸交流，在整個大環境越困難的情形下，「雙城論壇就必須要扮演非常重要溝通交流的角色」。

「當兩岸持續緊張，越需要溝通交流，雙城論壇正是扮演這樣的平台。」蔣萬安強調，會以市政交流為主，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則進行，「過去也說過，台灣民眾不希望看到兵凶戰危，我們都希望兩岸和平，這是我們堅定的立場，也是台灣民眾的心聲」。

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