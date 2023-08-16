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過年街頭被酒瓶砸頭...女險喪命　「魔鬼誘犯罪」男思覺失調判3年

記者黃資真／台北報導

王姓女子今年初二深夜在西門町騎車返家時，突遭簡姓男子持酒瓶砸頭，王女下意識舉雙手護頭，導致多根手指肌腱斷裂，有網友驚悚直擊PO文「地上整灘血」。台北地院考量簡男患有思覺失調症，依殺人未遂罪處3年，服刑前監護5年。

▲▼ 北市西門町深夜一名婦人遭陌生男子持酒瓶狂毆。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲女子深夜走在路上，突遭陌生男子持酒瓶攻擊。（圖／資料照）

全案發生在今年1月23日深夜11時40分，正好是初二深夜，當時王女走在路上，準備騎車返家，一旁簡姓男子卻突然拿起酒瓶朝王女攻擊，王女立刻舉起雙手護頭，仍遭玻璃碎片割傷，血流不止，連忙跑到騎樓躲避求救，直到路人出面制止，簡男才停止攻擊。

而王女傷勢嚴重，臉部頭部及雙上肢多處撕裂傷、左食指伸肌腱斷裂、左橈動脈斷裂、右中指及小指伸肌腱斷裂、右食指及無名指伸肌腱部分斷裂，救護人員到場緊急將昏厥的王女送醫，才救回一命。

▲▼ 北市西門町深夜一名婦人遭陌生男子持酒瓶狂毆。（圖／記者黃彥傑翻攝）

然簡男經精神鑑定，確定行為當下受思覺失調症影響失控，簡男也坦承，他當時突然感覺魔鬼上身，引誘他去犯罪，如果抗拒就會被魔鬼折磨，記得攻擊女子時一直戳她頭部，直到路人大聲喊在幹什麼才驚醒。

法官考量，簡男未曾接受完整精神治療，且已有明顯認知退化之初步現象，認定有中高程度再犯風險，但簡男表示，現在在監所，有固定看醫師及固定時間服藥，改善睡眠品質，作息正常，精神狀況好很多，因此依殺人未遂罪處3年，入獄前令入相當處所，施以監護5年。可上訴。

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