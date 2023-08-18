蔣萬安29日赴上海出席雙城論壇　聚焦「新趨勢、新發展」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安29日赴上海出席雙城論壇　聚焦城市「新趨勢、新發展」

▲台北市長蔣萬安出席忠孝懷生公辦都更動土典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府訪團將於8月29日至31日出訪上海參加「2023雙城論壇」，論壇主題是「新趨勢、新發展」。隨著疫情趨緩，今年恢復往例實體舉辦，這也是自2019年後，台北市政府方再次派遣代表團赴對岸出席論壇。北市府將由蔣萬安市長率團赴上海市參加論壇，並進行市政交流參訪；其蔣家後代的身分，也讓此行備受關注。

今年論壇主題訂為「新趨勢、新發展」，由台北市政府資訊局以「技術開源、共益城市」及上海市經濟和信息化委員會以「智慧城市、數字經濟」為主軸，分別進行1場主題演講。此外，雙方也規劃在減碳永續、會展產業及羽球運動等三領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄。今年也將恢復舉辦分論壇，由環保局、衛生局及產發局，針對「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

雙城論壇自2010年至今已連續舉辦13次，台北與上海透過這個平臺在城市治理、文化藝術、觀光旅遊、醫療衛生、體育教育、經貿產業等領域進行交流，相互觀摩學習，分享彼此發展經驗。過去3年因疫情而減少了雙方在各領域實體交流機會，期盼藉由本次論壇的舉辦，維繫兩市良好互動，促使未來兩市在更多領域展開交流。

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