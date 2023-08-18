妻埋針放血1死1救回…他陳屍臥房！解剖驚見「體內血被放光光」

▲夫婦埋針放血尋短，妻救回一命，涉嫌加工自殺遭送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市西區一處民宅8日發生命案！一對杜姓、王姓夫婦疑似因財務問題尋短，由有護理背景的王姓妻子埋針放血，家屬15日因多日聯繫不上人，決定上門查看，這才發現夫妻倆倒臥房內，杜男已明顯死亡，王女送醫後恢復生命跡象。檢方18日解剖後發現，杜男體內已沒什麼體液，將送驗確認生前是否受到藥物影響。

回顧整起事發經過，王女姊姊日前騎車受傷，要找妹妹包紮卻多日聯繫不上人，15日晚間驚覺不對勁登門拜訪，卻無人應門，決定通報119，入內後發現夫婦倒臥房間內，46歲杜男遺體已經腐敗，49歲王女則仍有一絲氣息，隨即將人送醫搶救，經急救過後，王女恢復意識。

根據檢方調查，王女曾從事護理工作，與丈夫疑似為了房屋問題，加上工作不順，想不開決定走上絕路，並由王女實施埋針放血，杜男遺體旁擺著血袋，王女則留下書信向家人請託處理後事。

由於王女利用護理專業放血的行為，涉及加工自殺罪，被警方依法送辦。檢方於人清醒後進行複訊，訊後將王女責付給王女哥哥。

檢方16日上午11時相驗杜男遺體，其身上並無明顯傷痕，初步研判死因為失血過多，18日上午進一步解剖發現，死者體內已沒什麼體液，符合失血過多致死的情形，另外，將送驗是否生前有受毒藥物之影響。

檢方再次確認血袋發現，夫妻倆的血袋被包在一起，重新秤重後，將原先的1.95公斤更正為，杜男血液重量約1.3公斤，王女血液重量為0.5公斤。