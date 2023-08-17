「埋針放血」血袋重1.95kg！夫妻倒房內1人慘死　她被救回遭送辦

▲有護理背景的王女替丈夫、自己埋針放血尋死，被依照加工自殺罪送辦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市西區一處民宅8日發生命案！一對夫婦疑似因財務問題想不開，在家中尋短，王姓妻子在杜姓丈夫與自己的血管內埋針放血。杜男被發現時已明顯死亡，一旁還放有重達1.95公斤的血袋，王女則仍有一絲氣息，搶救後恢復生命跡象。警方依加工自殺罪將王女送辦，檢方複訊後將王女責付給其兄。

據了解，46歲杜男、49歲王女疑似為了房屋及工作不順問題想不開。根據警方調查，王女曾從事護理工作，先前也曾與丈夫從事醫材生意，但近幾年沒有繼續，2人相約輕生，並由王女使用針管放血，現場更留下書信，向家人請託處理後事。

檢警指出，王女姊姊日前騎車受傷，要找妹妹包紮，卻一直聯繫不上人，她15日晚間察覺不對勁，決定上門找人，不料，卻無人應門，通報消防人員到場後，這才發現夫婦倆倒臥房間內，杜男死亡多時，遺體已經腐敗，王女則仍有氣息，隨即報警處理，並將王女送醫搶救，人恢復意識。

檢方16日上午11時在嘉義市殯儀館相驗杜男遺體，身上無明顯抵禦傷痕，經法醫秤量放血的血袋重達1.95公斤，透過現場照片可發現，還有部分血液流出袋外，法醫指出，一般而言失血量約達2公升就可以致死，檢方初步研判，杜男死亡原因是失血過多。

而王女因血液凝固因此並未失血過多喪命，中途又曾自殘，但她利用護理專業放血的行為，涉及加工自殺罪，檢方複訊後將人責付給王女哥哥。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995