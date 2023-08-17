　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「埋針放血」血袋重1.95kg！夫妻倒房內1人慘死　她被救回遭送辦

▲針筒,針頭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有護理背景的王女替丈夫、自己埋針放血尋死，被依照加工自殺罪送辦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市西區一處民宅8日發生命案！一對夫婦疑似因財務問題想不開，在家中尋短，王姓妻子在杜姓丈夫與自己的血管內埋針放血。杜男被發現時已明顯死亡，一旁還放有重達1.95公斤的血袋，王女則仍有一絲氣息，搶救後恢復生命跡象。警方依加工自殺罪將王女送辦，檢方複訊後將王女責付給其兄。

據了解，46歲杜男、49歲王女疑似為了房屋及工作不順問題想不開。根據警方調查，王女曾從事護理工作，先前也曾與丈夫從事醫材生意，但近幾年沒有繼續，2人相約輕生，並由王女使用針管放血，現場更留下書信，向家人請託處理後事。

檢警指出，王女姊姊日前騎車受傷，要找妹妹包紮，卻一直聯繫不上人，她15日晚間察覺不對勁，決定上門找人，不料，卻無人應門，通報消防人員到場後，這才發現夫婦倆倒臥房間內，杜男死亡多時，遺體已經腐敗，王女則仍有氣息，隨即報警處理，並將王女送醫搶救，人恢復意識。

檢方16日上午11時在嘉義市殯儀館相驗杜男遺體，身上無明顯抵禦傷痕，經法醫秤量放血的血袋重達1.95公斤，透過現場照片可發現，還有部分血液流出袋外，法醫指出，一般而言失血量約達2公升就可以致死，檢方初步研判，杜男死亡原因是失血過多。

而王女因血液凝固因此並未失血過多喪命，中途又曾自殘，但她利用護理專業放血的行為，涉及加工自殺罪，檢方複訊後將人責付給王女哥哥。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
女業務接「長官密令」陪VIP睡30次！　真相崩潰
陰經龍狠殺女友判15年！　遭監獄拒收原因曝光
不只群創！某大廠員工「激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧
騎士嵌進車尾「下半身消失」　引擎蓋上CPR畫面曝
快訊／遭灌臉書：我的豪雨假呢？　陳其邁回應了
夫妻遭「埋針放血」1慘死！　護理妻救回被法辦
快訊／桃園小心！　中壢、八德淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假投資詐熟女140萬...大叔車手裝可憐　警打臉：這是第二次了

前棒球國手陰經龍狠殺女友！一刀捅破心臟　遭監獄拒收原因曝光

銀行女業務接「密令」爆刷65萬！陪睡VIP客戶30次　驚覺PUA崩潰

「埋針放血」血袋重1.95kg！夫妻倒房內1人慘死　她被救回遭送辦

台南議員施余興望被控賄選無罪　法官：是幹部車馬費非賄款

新竹騎士嵌進貨車尾「下半身消失」　躺引擎蓋CPR...搶救畫面曝光

連騙3次！匯7萬買手機露餡　台鐵退休員工買虛擬幣...被詐30萬　

護理妻「埋針放血」裝血袋！夫遺體腐敗　她被救回1原因遭法辦

驚悚片！騎士遭撞「嵌入」貨車車尾慘死　目擊者狂喊：黏住了

超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

假投資詐熟女140萬...大叔車手裝可憐　警打臉：這是第二次了

前棒球國手陰經龍狠殺女友！一刀捅破心臟　遭監獄拒收原因曝光

銀行女業務接「密令」爆刷65萬！陪睡VIP客戶30次　驚覺PUA崩潰

「埋針放血」血袋重1.95kg！夫妻倒房內1人慘死　她被救回遭送辦

台南議員施余興望被控賄選無罪　法官：是幹部車馬費非賄款

新竹騎士嵌進貨車尾「下半身消失」　躺引擎蓋CPR...搶救畫面曝光

連騙3次！匯7萬買手機露餡　台鐵退休員工買虛擬幣...被詐30萬　

護理妻「埋針放血」裝血袋！夫遺體腐敗　她被救回1原因遭法辦

驚悚片！騎士遭撞「嵌入」貨車車尾慘死　目擊者狂喊：黏住了

超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

跨平台MMORPG大作 　《奧丁：神叛》 全新祭司轉職「吟遊詩人」登場

台版永續揭露準則！2026年119家上市櫃先行　4大利多搶先看

小奶貓鑽大卡車底！勇男出手「輪胎旁搶命」　驚險救援結局惹鼻酸

U18世青中華隊20日選出最終20人名單　有7人加盟職棒

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」　車友慫恿：一堆人沒繳

陶樂絲教育學苑參訪南消大橋特搜分隊　宣導防火避難逃生知識！

阿嬤在切甜不辣　身後出現一抹「鬼祟白影」：分本汪吃一口啦！

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

《山道猴子》真人版超商女友還有她！NanaQ曬對比照網驚呼：有像

暴風吸食！阿金臉貼鐵盆「狂嗑碗內飼料」沒停過　把拔扶碗怕噴飛

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

高雄水淹超過膝蓋！　陳其邁臉書被灌爆：豪雨假呢

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

男蟲扮總行處長+VIP　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

即／雨彈炸高雄　交通打結畫面曝

台大實驗室起火畫面曝！受傷學生增至9人

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

139線死亡彎道連奪2命　這隻「山道猴」都一起飆

更多熱門

相關新聞

夫妻相約減肥　老公成功鏟肉卻被提離婚

夫妻相約減肥　老公成功鏟肉卻被提離婚

美國一名男子和妻子結婚12年，因為兩人沒有運動習慣又時常外食，體重雙雙飆至近300磅（約136公斤），所以決定一起開始執行減肥計畫，沒想到他逐漸瘦下來的同時，半途而廢的妻子竟傳簡訊要求和他離婚，原因是他瘦下來後，長得越來越像過去霸凌自己的人。

房內「埋針放血」夫死妻救回！她1原因被送辦

房內「埋針放血」夫死妻救回！她1原因被送辦

不甩有錢老婆　男外遇娶小三後悔了

不甩有錢老婆　男外遇娶小三後悔了

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

鬼門開後2hrs…嘉義蘭潭深夜驚傳女子溺水

鬼門開後2hrs…嘉義蘭潭深夜驚傳女子溺水

關鍵字：

嘉義夫妻放血

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

女星錄一半「突跌地淚崩」！

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面