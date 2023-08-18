ATM領錢「提款卡被扒光」驚呆了　一票苦主笑：升等白金卡

▲提款卡套模和晶片都脫落了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到ATM領錢時，碰上提款卡「被扒光」的窘境，套膜連同晶片一併脫落，讓她瞬間得到一張全白的卡片。畫面惹笑眾人，更釣出一票苦主，直呼「終於有人跟我一樣了。」

女網友日前在「爆怨公社」分享慘烈一幕，只見她到ATM領錢，結果提款卡的套膜和晶片全卡在機器裡，彷彿瞬間被脫個精光，她無奈透露，「螢幕上顯示了故障勿插卡，最後...我有等到它把臉還給我。」

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對此，網友們不禁笑回，「謝謝妳帶給我歡樂」、「提款機有新功能嗎？幫客戶把卡洗白」、「金斧頭銀斧頭的故事是真的」、「居然分屍了」、「我在醫院看過，用健保卡插機器報到，卡片抽出來後晶片卡在裡面，病患求助護理師，她也沒辦法，只好請廠商派維修人員來處理」、「直接升等白金卡」、「扒皮提款機」。

▲還有其他苦主是只剩晶片。（圖／翻攝自爆怨公社）

而PO文也釣出許多苦主，表示「妳比我之前慘，我的至少皮還在」、「我之前的郵局卡也遇過，哈哈哈哈」、「我也有過這個情形」、「我只剩上半部，還能領」、「無影膠+UV燈黏回去，好用」、「卡片放久了就會變軟分離」、「我以前也遇過，吐出來時變成兩張」、「運氣還不錯，卡拿得出來，之前被皮卡住拿不回來，加上已經是下班時間，他們也沒人能幫忙處理，只能等隔天他們的人處理之後再去拿」。