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江蘇男騎遊3年「帶地圖集郵章」　網：現代版「唐僧取經」

▲▼江蘇男騎遊3年打卡各地郵局，被網友稱現代版「唐僧取經」。（圖／翻攝微博）

▲江蘇男騎遊3年打卡各地郵局，被網友稱現代版「唐僧取經」。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

江蘇蘇州一男子將自己騎遊大陸的影片發到網上引發網友關注，內容是每到一個地方就會在郵局蓋章。該男子在2018至2021年期間，騎自行車遊大陸，足跡遍佈56個民族，攜帶的地圖蓋齊334個地級市的郵章，被網友稱為現實版的「唐僧取經通關文書」。

據《紫牛新聞》報導，影片發布者胡豪說，小時候家裡窮，看著別人家的小朋友騎自行車，自己很羨慕，也想擁有一輛，所以「騎車」成了他兒時的夢想。他在2018年做出人生中重要的決定，花3年時間旅行，直到2021年，他圓滿完成了當初訂下的旅行計劃。

在騎遊前，胡豪特製一張大陸地圖，現在地圖上蓋滿了密密麻麻的郵章，每個郵章上都標記著時間、地點和地址，這334 個郵章，完整記錄了他3年的行程。

▲▼江蘇男騎遊3年打卡各地郵局，被網友稱現代版「唐僧取經」。（圖／翻攝微博）

▲胡豪。（圖／紫牛新聞）

胡豪說，剛開始去郵局蓋章，工作人員沒有很意外，等到後面章越來越多，工作人員特別驚訝，而且蓋的時候小心翼翼，擔心蓋歪，還擔心蓋偏位置。他還說，其實一路上，他不僅在自帶地圖上蓋了郵章，還買了一張民族大團結系列的紀念郵票，在經過每個民族時，也會找當地的郵局蓋章。

胡豪說沒想到這隻30秒的影片，收穫46萬個讚、5.8萬則評論。看完影片的網友在底下稱其為現實版的唐僧取經通關文書，還把胡豪叫做「現實版的唐僧」。

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