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社會 社會焦點 保障人權

高雄女急匯40萬裝潢款！員警出奇招阻詐　幫她保住辛苦錢

記者吳世龍／高雄報導

家住高雄梓官的陳姓女子（44歲）日前到郵局，準備匯款40萬7000元的裝潢預付款項，但行員卻發現該帳戶已被通報警示帳號3次，陳女不理會行員與員警勸說，堅持要匯款，最後員警靈機一動，要她匯款前再與廠商確認，這時陳女才發現根本聯繫不上，恍然大悟，保住自己存下來的辛苦錢。

▲▼陳女因裝潢房子，誤信網路上詐團廣告，急著匯款40萬7千元，所幸員警要她匯款前再與廠商確認，這才成功保住她的辛苦錢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼陳女因裝潢房子，誤信網路上詐團廣告，急著匯款40萬7千元，所幸員警要她匯款前再與廠商確認，這才成功保住她的辛苦錢。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局梓官分駐所員警14日中午12時許，接獲梓官郵局通報，指出有民眾以裝潢為由，正準備臨櫃匯款40萬7000元，但行員驚覺有異，立刻通報警方到場協助。

經員警到場了解，原來陳姓女子因新屋正要裝潢，在網路上看到廣告後便與廠商聯繫，廠商要求預付裝潢款項，陳女不疑有他前往臨櫃匯款，但因該匯款帳戶經行員查詢，早已被165通報3次警示紀錄。

▲▼陳女因裝潢房子，誤信網路上詐團廣告，急著匯款40萬7千元，所幸員警要她匯款前再與廠商確認，這才成功保住她的辛苦錢。（圖／記者吳世龍翻攝）

但陳女根本不理會行員與員警的勸說，依舊執意要匯款，員警突然靈機一動，請陳女再次與廠商確認，這時，陳女才發現聯繫不上廠商，頓時恍然大悟，急喊「啊我的錢勒？重點我的錢呢？」

所幸該帳戶已被通報為警示帳戶，行員根本就沒匯出且暫代保管，這時陳女才放下心中大石頭，並笑著向警方說：「謝謝你們，你們真的好敬業！」。

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