男獄中領不到五倍券崩潰！失業表哥領走迅速花光...代價更高

▲新北市1名吳姓男子領走入監服刑表弟的五倍券並花用殆盡，被依詐欺罪判刑。（資料圖／記者施怡妏攝）

記者黃宥寧／台北報導

2021年10月政府為因應疫情衝擊提振內需經濟，發放五倍券促進消費，豈料，新北市有名吳姓男子竟向郵局人員稱表弟因服刑不便領取，以此得手紙本五倍券且花用殆盡，直到監所人員要替表弟領取，才發現已遭領取，郭姓表弟在獄中氣炸怒告。士林地院審結，依詐欺取財罪處拘役20日、可易科罰金2萬。

判決指出，2021年10月13日上午10時許，吳男向郵局承辦人員出示其與郭姓表弟為同一戶籍戶口名簿，佯稱「表弟因案服刑領取不便，授權代領」，承辦人員信以為真，讓吳男代領，直到監所要協助郭男領取五倍券時，發現五倍券已遭領取，郭姓表弟知情後怒告。

法院審理時，吳男否認犯罪稱，去領五倍券時，是郵局承辦人員問「你戶籍裡還有一個人，你要不要順便一起領」，他才出於好意，幫表弟代領更想說去探監時可以拿去，後來表弟移監找不到人，又加上失業才把五倍卷花光，強調主觀上沒有犯意。

法官經查，發現郵局承辦人員有註記「同戶籍，通融代領，出示戶口名簿，服刑中」，且吳男若出自好意想代領，為何在領取後未即速詢問表弟所在監獄為何，趕緊將五倍券交給他使用，最後一次關心表弟也是在2016年，加上吳男在偵查時也坦承領取五倍券沒多久就失業，拿五倍券用來吃東西、生活開銷，可知短時間內就將五倍券花光，難認是出自好心幫忙代領。

合議庭審酌吳男不思循合法途徑賺取錢財，利用表弟在監服刑，詐領五倍券，考量犯後已將五倍券價值的現金5000元全數償還，依詐欺取財罪處拘役20日，可易科罰金2萬元。