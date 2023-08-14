　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男獄中領不到五倍券崩潰！失業表哥領走迅速花光...代價更高

▲▼五倍券,紙本五倍券 。（圖／記者施怡妏攝）

▲新北市1名吳姓男子領走入監服刑表弟的五倍券並花用殆盡，被依詐欺罪判刑。（資料圖／記者施怡妏攝）

記者黃宥寧／台北報導

2021年10月政府為因應疫情衝擊提振內需經濟，發放五倍券促進消費，豈料，新北市有名吳姓男子竟向郵局人員稱表弟因服刑不便領取，以此得手紙本五倍券且花用殆盡，直到監所人員要替表弟領取，才發現已遭領取，郭姓表弟在獄中氣炸怒告。士林地院審結，依詐欺取財罪處拘役20日、可易科罰金2萬。

判決指出，2021年10月13日上午10時許，吳男向郵局承辦人員出示其與郭姓表弟為同一戶籍戶口名簿，佯稱「表弟因案服刑領取不便，授權代領」，承辦人員信以為真，讓吳男代領，直到監所要協助郭男領取五倍券時，發現五倍券已遭領取，郭姓表弟知情後怒告。

法院審理時，吳男否認犯罪稱，去領五倍券時，是郵局承辦人員問「你戶籍裡還有一個人，你要不要順便一起領」，他才出於好意，幫表弟代領更想說去探監時可以拿去，後來表弟移監找不到人，又加上失業才把五倍卷花光，強調主觀上沒有犯意。

法官經查，發現郵局承辦人員有註記「同戶籍，通融代領，出示戶口名簿，服刑中」，且吳男若出自好意想代領，為何在領取後未即速詢問表弟所在監獄為何，趕緊將五倍券交給他使用，最後一次關心表弟也是在2016年，加上吳男在偵查時也坦承領取五倍券沒多久就失業，拿五倍券用來吃東西、生活開銷，可知短時間內就將五倍券花光，難認是出自好心幫忙代領。

合議庭審酌吳男不思循合法途徑賺取錢財，利用表弟在監服刑，詐領五倍券，考量犯後已將五倍券價值的現金5000元全數償還，依詐欺取財罪處拘役20日，可易科罰金2萬元。

ET快訊
DJ SODA遭多人襲胸！明日花綺羅「覺得很羞愧」
罕見！牡蠣產出「大顆珍珠」　畫面曝光
4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭亡　老母淚：怎麼還不回
快訊／內馬爾確定加盟沙國豪門！　簽約2年賺進「近60億」
只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪手法曝
38名死囚無法執行死刑！　法務部曝原因
陸男游泳來台！　一上岸就被逮
快訊／涉詐領助理費　前議員貪汙罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚片！桃園轎車闖紅燈　騎士穿越路口遭撞飛「空翻重摔」

男獄中領不到五倍券崩潰！失業表哥領走迅速花光...代價更高

4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭慘死　老母淚：怎麼還不回來吃飯

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證！下場G了

只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪助理費手法曝

連身條款救命失敗！38死囚另主張死刑違憲　法務部仍無法執行

闖紅燈騎士「鬼切待轉」！200萬豪車嚇到衝逆向...2人都有肇責

陸男輕裝偷渡！「廈門→金門」游5hrs到岸就被逮　上銬帶走照曝

涉詐領助理費！用妻舅當人頭　彰化前議員貪汙罪起訴

台中旱溪4天內發現2屍　男女死者均無證件身分待查

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

驚悚片！桃園轎車闖紅燈　騎士穿越路口遭撞飛「空翻重摔」

男獄中領不到五倍券崩潰！失業表哥領走迅速花光...代價更高

4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭慘死　老母淚：怎麼還不回來吃飯

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證！下場G了

只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪助理費手法曝

連身條款救命失敗！38死囚另主張死刑違憲　法務部仍無法執行

闖紅燈騎士「鬼切待轉」！200萬豪車嚇到衝逆向...2人都有肇責

陸男輕裝偷渡！「廈門→金門」游5hrs到岸就被逮　上銬帶走照曝

涉詐領助理費！用妻舅當人頭　彰化前議員貪汙罪起訴

台中旱溪4天內發現2屍　男女死者均無證件身分待查

命卦選樓層？　命理師曝：買房忌諱樓層「9也入列」

10年了！藍寅倫感性道別桃猿：遺憾沒能替樂天拿到總冠軍

台股ETF愛玩季配息！投資人佔比破6成　00850 8／16接棒除息

他胃痛「以為餓」！大吃後吐血　送急診一照：穿孔了

E級女星「驚見手腕多道傷疤」自拍惹擔憂！　隔2天發文揭近況

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕　長青樓及二門診享受美食生活優惠

每天被熱情捧臉對望　汪「眼睛瞇成線」放棄掙扎：何時才開學？

FTISLAND李洪基突18禁秀「GG吉他」　李在真緊張：夠了！

黃金獵犬「嘴叼新娃娃」站電梯門口　皺眉看主人：不是要去玩嗎？

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

女大生與男友出遊車禍成焦屍　家屬淚盼：只是同名

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

19歲小情侶雙亡！甜蜜出遊變自撞奪命

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

助理願意捐出加班費　高虹安：請問哪裡有錯？

即／高虹安詐領助理費涉貪污遭起訴

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

獨／驚悚！裸男陳屍台中旱溪　頭部倒插河床

童玩節壯男暴打13歲少年　舅還原對話

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆回堵3公里

張立昂酒醉鬧鄰　上銬畫面曝光

更多熱門

相關新聞

警員夫妻騙很大！誆友360萬付房租繳卡費

警員夫妻騙很大！誆友360萬付房租繳卡費

北市1名潘姓警員和妻子對外謊稱妻舅楊男操盤虛擬幣很賺錢，2018年慫恿背負房貸壓力的美髮店老闆娘與1位朋友投資各180萬元，約定每月至少獲利2%，潘男夫妻卻涉把受害人的血汗錢用來付自家房租、卡費等雜支，事發後推稱僅幫忙代轉款項、盈虧與他們無關，台北地院審結拆穿夫妻倆騙局，刑案依詐欺取財罪各判刑1年半，民事部分再判2人須連帶賠償共272萬餘元，可上訴。

遭提告背信、詐欺取財！　高虹安不起訴理由曝光

遭提告背信、詐欺取財！　高虹安不起訴理由曝光

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

江蘇男騎遊3年「帶地圖蓋郵章」　被稱現代版「唐僧取經」

江蘇男騎遊3年「帶地圖蓋郵章」　被稱現代版「唐僧取經」

郵局神秘裝置超眼熟 2行字曝用途

郵局神秘裝置超眼熟 2行字曝用途

關鍵字：

詐欺取財五倍卷判刑服刑郵局

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面