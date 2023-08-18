酒駕男見警衝稻田狂奔300m被逮　開6罰單37萬.....名下沒財產

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區43歲林姓男子日前騎機車搖搖晃晃，不但紅燈右轉、還跨越雙黃線，於是上前攔查，不料，林男見狀立即催足油門，最後棄車拔腿狂奔，衝進稻田，27歲員警莊生暉跟著下田在後追逐，大約跑了300公尺後逮捕，員警一靠近林男就聞到濃濃酒味，但林男拒測，除了開單36萬元外，再加上其他違規，合計最高可罰37萬6百元。

▲▼大甲警方攔查帆布工人酒駕見，追逐300公尺後制伏，開出6張紅單最高可罰37萬元。（圖／民眾提供，下同）

大甲警分局海墘派出所員警日前巡邏時，發現林男騎乘機車使用手機、紅燈右轉、跨越雙黃線及未打方向燈等違規行為，林男見警車慢慢駛近，隨即催足油門加速逃逸，後來機車騎進死巷，於是棄車跳進農田逃跑，年輕員警莊生暉也跟著跳進稻田追捕。

莊員的快腿追了大約300公尺後順利制伏林男，一靠近就聞聞濃濃酒味，一查資料，林男不但無照駕駛，還有拒測紀錄，依法開單36萬元，而其他違規行為包括無照、使用手機、紅燈右轉、跨越雙黃線及未打方向燈，合計最高罰10600元，合計37萬6百元。

警方表示，林男是帆布工人，領日薪，住處和機車都不是他的，他名下沒有任何財產，這筆罰單能不能繳交恐成問題。