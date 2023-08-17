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男騎車左搖右晃...酒測盧小小「吹了10次拖1小時」　重罰18萬

▲▼台中警方攔下騎機車男子，該男子消極不配合酒測，當場僵持1小時後，警方判定拒測重罰18萬。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方攔下騎機車男子，該男子消極不配合酒測，當場僵持1小時後，警方判定拒測重罰18萬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市53歲洪姓男子日前凌晨騎機車時，機車飄移不定，被巡邏員警攔下酒測，洪男以假吹氣、中斷吹氣等招數拖延，導致酒測器呼氣取樣不足頻頻失敗，就這樣來來回回逾10次，僵持近1個小時，甚至還怪罪警方刁難，非要讓他超標不可。警方認定洪男消極拒絕酒測，開單告發罰他18萬元。

▲▼台中警方攔下騎機車男子，該男子消極不配合酒測，當場僵持1小時後，警方判定拒測重罰18萬。（圖／民眾提供，下同）

第五分局東山派出所巡邏員警葉威廷、王帥智攔下洪男後，就聞到身上散發濃濃酒味，先告知權利後，依規定給予漱口再酒測。

警方告知酒測罰則標準及相關法律效果，也告知拒測規定，但洪男一直猶豫是否拒測，也不斷辯稱自己願意施測，但還是持續呼氣取樣不足，甚至怪罪警方刁難，要讓他超過標準才肯罷休。

▲▼台中警方攔下騎機車男子，該男子消極不配合酒測，當場僵持1小時後，警方判定拒測重罰18萬。（圖／民眾提供，下同）

警方見洪男已呼氣近1個小時，仍然吹不出數據，判定消極拒絕酒測，依道路交通管理處罰條例第35條4項2款告發拒測18萬元，當場移置保管機車、吊銷駕照、吊扣該機車牌照2年。

警方表示，拒絕酒駕已是全民共識，不過一旦酒駕，拒測方式卻是千奇百怪，有的以舌頭或牙齒抵住吹嘴，或是牙齒咬住吹嘴，短促間歇式吹氣，未閉緊嘴巴讓空氣自嘴唇縫隙逸出等，有的不停以聯絡律師為由持續打電話，並向員警爭執車輛當時並非發動狀態等辯詞。

第五分局呼籲，駕駛人若在10年內第2次酒駕拒測，開罰36萬元，每次拒測就增加18萬元，而且吊銷駕照、公布姓名、照片及違法事實。駕駛人即使消極不配合，仍視同拒測。

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