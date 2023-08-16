酒駕累犯撞72歲翁「噴飛20公尺慘死」南投首件國民法官審判案

▲6月18日，鄒姓男子酒駕撞死72歲李姓騎士。（圖／資料照）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣草屯鎮6月間發生一起酒駕奪命事故，鄒姓男子酒後開車撞上1名72歲李姓騎士，致李男送醫傷重不治，檢警查出鄒男為酒駕累犯，這次更因酒造成家破人亡，南投地檢署今（16）日偵結，認為犯罪事實明確，依酒駕致死罪將鄒男起訴，此案也是南投法院首宗由件國民法官審判的案件。

檢警調查，鄒男（45歲）於6月18日晚間，開車行經南投縣草屯鎮中正路、富德街口，高速撞上72歲李姓騎士，李男噴飛20公尺遠，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不幸宣告不治。

警方對鄒男進行酒測，酒精濃度高達0.63，遠超法定標準，6月19日南投地檢署認鄒男涉犯酒駕致死罪嫌，所犯為刑期5年以上或無期徒刑之重罪，向南投地方法院聲請羈押獲准。

▲警方測得鄒男酒精濃度超過法定標準。（圖／資料照）

南投地檢署今日表示，經查，鄒男曾於2016年間觸犯酒駕，經判決確定，目前已執行刑期完畢，不過他10年內再次犯下酒駕，還致人於死，在偵結之前，由投檢檢察長黃元冠親自召開「偵查公訴銜接會議」，與主任檢察官、各檢察官達成共識，依酒駕致死罪將鄒男提起公訴，法院裁定繼續羈押。

▲此案將成為南投地方法院第一件國民法官法案件。（圖／資料照）