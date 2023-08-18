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男友開工紅包600元　她撒嬌「討500元遭拒」心寒！兩派吵翻

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲即使原PO撒嬌，男友仍不願給。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友領到開工紅包600元，於是拿走500元，留下100元給男友，想測試對方的反應，怎料男友卻說要把錢存起來，即便她撒嬌也沒有用，忍不住抱怨「太計較」，想起閨蜜男友一聽到閨蜜要去咖啡廳與姊妹聚餐，立刻就匯500元過去，相比之下更失望了。

原PO在Dcard上發文，男友正要把開工紅包的600元放進錢包，她則拿走500元鈔票，把剩下的100元給男友，「你一張我一張」，男友搖頭表示這是他的錢，原PO便用撒嬌的語氣說，「你連給自己女友五百塊零用錢都不願意喔」，接著男友一臉認真說要存錢，以後結婚買房都要用錢。

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原PO感到掃興，在乎的不是500元，「是為什麼連我都說出給女友500塊你都不願意，他還可以正經八百的說因為未來怎樣怎樣，是不是有點太計較的感覺？！」

原PO透露，兩人一直以來都是AA制，也很滿意這樣的模式，也可以理解男友為了結婚跟未來準備的想法，「但我只是無心的跟他要了500塊，卻是這種回應」，想起閨蜜之前去咖啡廳，閨蜜男友就匯500元，要閨蜜拿去跟朋友吃好吃的，「我感覺到了這之間的落差！」但她不是羨慕別人男友，「道理我懂，只是感覺不對」。

▲▼ 紅包,別在長輩面前查看紅包金額。。（圖／記者王麗琴攝）

▲見男友600元開工紅包，她想分紅。（示意圖／記者王麗琴攝）

貼文一出，掀起網友討論，「妳是想被哄吧？但他的想法並沒有問題，單純只是理性了點，不過建議妳不要拿金錢來當作撒嬌的方式，很容易讓人反感」、「他主動給才叫疼愛，妳主動討那叫乞丐」、「記得去道歉，超沒品的」、「有人拿我的開工紅包我會翻臉，那是要放枕頭下的」、「我覺得撒嬌說要一起吃一頓好料可能好一點吧…這樣討錢蠻讓人不開心」。

不過，也有人認為重點是感受的問題，「重點不是金額，而是一種被寵愛的感覺」、「可以理解原po的想法啦，我認為只是期待上的落差」、「原PO只是感受問題而已，而且都AA制了，討個拍要個500元一點都不過分呢」、「原PO的感受我能懂，其實平時已經AA了，足以證明原PO不是個拜金女」。

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