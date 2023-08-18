台灣姑娘見證「北京20年發展」　親友曾質疑1.5萬月薪至今大翻倍

▲ 台灣姑娘丁文蘊與山東籍丈夫定居北京 。（圖／翻攝 京彩台灣，同下）

記者任以芳／北京報導

這是一段跨越兩岸20多年愛情故事，來自台灣醫生世家的姑娘丁文蘊赴美留學，最後落腳北京讀協和醫學院，遇上山東小夥王強，兩人在從協和相識相戀到婚後相敬如賓，從幸福小兩口到兒女雙全，獲得2022年「十大首都最美家庭」、「2023年全國最美家庭」，回首過去，丁文蘊月薪只有3千人民幣，她依然堅定信念，親眼見證大陸發展進步，隨著月薪翻倍，最終證明自己決定是對的。

來自台灣的丁文蘊，是家裡的老大，下有一個妹妹和弟弟，父母都學醫在醫院上班。丁文蘊憶起自己童年，「在醫院出入像在鄰居家玩一樣」，學醫也是受家裡的影響。

丁文蘊的大學專業是微生物，後在美國讀碩士，最初在實驗室學習。有一天爸爸打電話來，說大陸臨床醫學系在招生，問她有沒有興趣。丁文蘊覺得臨床醫學面對人，自己的性格更適合與人交流，而不是在實驗室枯燥做實驗。沒想到當年一念一間的決定，影響了自己之後驚喜人生。

▼ 丁文蘊與丈夫王強在學校相識相戀，走入婚姻20年 。

▲丁文蘊來自醫學世家 。

回憶在北京醫院當實習醫生期間，遇到來自山東同學王強，兩人都在同一個科室。丁文蘊說，「我跟著他一塊看病人。對我來說他是學長，知識儲備比我們多很多，是要向他學習的。」

王強聽到這裡露出靦腆的微笑表示，「我記得很清楚，那天是換科，我們要輪轉，當時見了她就覺得這姑娘和別人不太一樣。所以我就使勁把她要過來和自己一個組。」

▲兩人成長環境不同，曾因育兒理念有分歧 。



丁文蘊清楚，兩人成長環境不同，在很多事情理念上不同，尤其在教育孩子方面有過分歧。像是吃飯這件事，王強從小接受的教育是不能說話，丁文蘊認為這是全家溝通時光，通過溝通了解，解決不少問題。

她也感念公婆包容，「爺爺會幫忙接小朋友放學，盯著他們寫作業，其實很辛苦，會幫我們分擔很多，感恩有爺爺奶奶的幫忙。」

2002年來北京至今20多年，當年丁文蘊的父親來北京的學校報名瞭解情況，明城牆遺址公園還處於規劃建設期。她說，「等再送我來上學的時候，那個地方就乾淨整潔了。2003年搬到花市大街社區，門口只有兩條老路，後來道路拓寬，環境更加整潔，我也是北京發展變化的見證者。」丁文蘊回憶起今非昔比的變化，感慨不已。

▲丁文蘊是大陸和北京發展的見證者。

大陸軟硬件的發展變化，丁文蘊都看在眼裡，回憶2005年協和醫院掛號大廳，凌晨三、四點就有排隊人潮，「隨著近20年的發展，可以在手機APP掛號，可以完成繳費，下載化驗單，甚至病歷都看得見。」丁文蘊也能在手機報稅，大陸這些方面提前超越台灣。

談到互聯網快速發展，丁文蘊表示，「大概是5年前我和家人說，最佩服大陸兩件事，一個是互聯網電商，一個是物流發展，這兩項讓老百姓享受的生活便利是超越世界的，美國那些eBay網都差遠了，最近在網上買一些小魚、水草，都不敢想象這些也能直接寄給我，真的很神奇。」

▲大陸互聯網快速發展，拉近兩岸心的距離。

「網路的發展也拉近親情的距離，現在用微信和家人視訊簡直太方便了。」丁文蘊還記得有一段時間用開心網，在家就覺得遠在千里的爸媽就在身邊偷菜。丁文蘊也分享，有了台灣居民居住證，搭高鐵可以直接刷進站，在大陸生活更加便利。

回饋社會也是丁文蘊的積持，參加台灣台籍陸醫協會，在全大陸各地舉辦義診活動，曾經前往台州玉環為海島居民義診。新冠疫情剛開始的時候，夫妻倆積極報名要求去武漢，雖然科裡派更年輕的醫生去，兩人留下來承擔起在北京的抗疫工作。王強在消化內科，做胃鏡檢查都是全副武裝、最高防護，很辛苦。丁文蘊是二級防護，因雷射操作造成皮膚組織的噴濺，成為全家第一個「中獎」的人。

丁文蘊一家曾參與2022兩岸青年峰會的婚姻家庭分論壇，分享家庭的狀態、生活歷程和對家庭的理念，對孩子來說，覺得是對家庭的一種肯定，增加家庭的向心力，是很正向事情。

談到台灣某些對大陸負面報導，丁文蘊也有自己的觀察，「台灣之前說大陸人吃不起茶葉蛋，但不代表全台灣的百姓都這麼想，大家聽聽就好了，更多的時候自己要有一個過濾審視的過程。」

回想剛當醫生時，一個月薪水是3000多人民幣，換算台幣是1.5萬，妹妹當時在台灣月薪快10萬元，差距很大，隨著大陸發展越來越好，薪水也開始翻倍，付出也得到回報，丁文韻說，「我現在很有底氣跟他們說，我的堅持是對的，我現在過得很好！」