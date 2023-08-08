大水沖不倒龍王廟！　北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

記者魏有德／綜合報導

北京房山區在這輪暴雨洪災下受到不小的侵襲，不過，當地的知名景點「龍王廟」卻奇蹟似地完好屹立，並未如同周邊的部分房屋一般被沖垮毀損，讓避災回鄉的當地居民嘖嘖稱奇。有民眾看到災後的龍王廟依舊，相當神奇，也有部分民眾在「不信鬼神」的思想下認為是「以訛傳訛」，話題也隨之成為熱議焦點。

▲北京房山區蒲窪鄉的一座龍王廟在洪災過後仍屹立不搖。（圖／翻攝微博，下同）

《搜狐新聞》報導，8月7日，北京房山蒲窪鄉的龍王廟在一場大暴雨後竟然毫髮無損，這一現象引起了人們的困惑和疑問。附近的建築物遭受了嚴重的毀損，而龍王廟地處河道竟然完好無損，這一情況看似不合理。

據了解，這座龍王廟位於當地一條溪水中的巨石上，也是當地的知名景點。龍王廟整體建築面積不大，僅有20多平方公尺（約6.05坪），經過民國時期的重修，清代風格建築的外觀下，仍保有宏偉的氣勢。

當地民眾在洪水退去後開車經過時，發現龍王廟仍屹立不倒，圍住主殿的外牆也保有原來的模樣，相較於該村部分房屋被沖毀，十分神奇。

這起事件引發不少大陸自媒體人熱議，有人分析，這座龍王廟建於石座上，地勢較高，再加上建築結構築結構使用堅固耐用的材料，厚實的牆體和梁柱使廟宇能夠承受來自外部的壓力，同時，龍王廟的屋瓦及周邊也有排水構造，避免被水流持續侵襲。