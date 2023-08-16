　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李嘉誠家族降價售北京房產開發案　建設近22年...取消買家驗資過程

▲北京御翠園豪宅項目。（圖／翻攝大陸房仲網站）

▲北京御翠園豪宅項目。（圖／翻攝大陸房仲網站）

記者魏有德／綜合報導

香港首富李嘉誠家族經營的長實集團在當地推出的樓盤「親海駅II」比周邊房價便宜約3成，「打七折」降價賣房引起輿論不少討論，同時，長實集團位於北京的豪宅項目「御翠園」經過22年的開發週期，近日也將開售，賞屋「吹風價」明顯與預售價下調，甚至還取消買家的「驗資（買房能力）」過程，再度引起熱議。

▲▼李嘉誠,香港首富。（圖／路透）

▲香港首富李嘉誠。（示意圖／路透）

《時代財經》報導，御翠園是長實集團內地房地產業務運作平台和記黃埔所開發項目，整個姚家園項目地塊由和記黃埔於2001年拿下，至今開發週期已長達22年。2005年至今，姚家園項目地塊相繼轉化出逸翠園一期、御翠尚府，而目前擬入市的御翠園是整個姚家園項目唯一未開發地塊，為逸翠園系列二期，同樣也是目前和記黃埔在北京的最後一個項目。

御翠園此前預告開售時，吹風價定在至少在10萬元人民幣／平方公尺（約144.8萬元新台幣／坪），不過，該項目最新獲批預售價顯示，這批取證房源共9棟樓、473套房。分樓棟來看，9棟樓獲批的銷售價在9.0672萬至9.9744萬元人民幣／平方公尺（約131.3萬元至144.4萬元新台幣）間，與吹風價相比，御翠園定價降了近一成左右。

▲北京御翠園豪宅項目。（圖／翻攝大陸房仲網站）

▲北京御翠園豪宅內部裝潢示意圖。（圖／翻攝大陸房仲網站）

值得注意的是，御翠園曾於2022年11月2日開啓驗資，購房人須在自身帳戶存有50萬元（人民幣，下同）或100萬元，還須提供購房人名下200萬元或800萬元的首付資金（含存款、理財、股票）證明。

不過，根據一名御翠園銷售人員透露，項目看房不需驗資，直接預約就可以前往，看房時售樓處除了購房者，還有大批房產中介，「估計開發商也是想快點賣掉，平層的樓棟肉眼看已經快封頂了，預計2024年底就可以收房。」

此外，根據中指研究院報告顯示，2023年7月，北京商品住宅供求雙雙回落，成交規模降至近5月最低位，新房存量及去化週期回升，市場持續存壓。整個7月，北京商品住宅（不含保障房）成交規模為50.99萬平方公尺，環比下降12.8%，同比下降8.9%；2023年1至7月，北京商品住宅（不含保障房）累計成交387.89萬平方公尺，同比下降5.1%。

ET快訊
快訊／被館長點名！　余天回應了
快訊／6縣市豪大雨特報！　對流雲系蓋滿北部
快訊／館長控「民進黨開的槍」　民進黨喊告
快訊／黑人出來了！　暴雨中鞠躬
快訊／館長控「民進黨開的槍」　陳明文回應
陳子玄認了「有戀人未滿對象」！　身分曝光
快訊／大雷雨來襲！　桃園2區淹水警戒
快訊／00878慘貼息！　除息行情失靈
快訊／陳建州爆性騷首現身　大牙回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賴清德接受彭博專訪　陸駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」

李嘉誠家族降價售北京房產開發案　建設近22年...取消買家驗資過程

賴清德稱「台灣主權獨立」　國台辦：冥頑不化鼓譟「台獨」分裂謬論

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主　3年增123萬人

遊客住雲南酒店一晚8500元　「愛護水資源」二次泡澡要額外收費

搶救生育率！　陸專家建議「縮短義務教育+發錢」

「最美女逃犯」殺小三躲24年被抓！長相變這樣　家人驚：不敢相信

百度放棄造車　曾揚言自動駕駛「領先特斯拉」

陸青年失業率發布喊卡　蓋牌影響有好有壞

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞...還要用尺子量

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

賴清德接受彭博專訪　陸駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」

李嘉誠家族降價售北京房產開發案　建設近22年...取消買家驗資過程

賴清德稱「台灣主權獨立」　國台辦：冥頑不化鼓譟「台獨」分裂謬論

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主　3年增123萬人

遊客住雲南酒店一晚8500元　「愛護水資源」二次泡澡要額外收費

搶救生育率！　陸專家建議「縮短義務教育+發錢」

「最美女逃犯」殺小三躲24年被抓！長相變這樣　家人驚：不敢相信

百度放棄造車　曾揚言自動駕駛「領先特斯拉」

陸青年失業率發布喊卡　蓋牌影響有好有壞

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞...還要用尺子量

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

EXO唯一人夫！　「二寶爸」CHEN結婚3年傳「10月補辦婚禮」

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

超浪漫愛心造型還放珍珠糖！　七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

她哭收1萬3魔王帳單！「冷氣這樣裝」吹不涼　全場看傻

女子卡丁賽車場自撞護欄受傷　恆春警積極協助送醫

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

《霍爾的移動城堡》系列小說確定重譯！　霍爾、蘇菲續篇故事登場

陳建州北檢應訊下車鞠躬　喊：希望用法律捍衛清白

大陸熱門新聞

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

甄嬛最狠是她！50歲還在侍寢　當皇太后卻慘死

最美女逃犯殺小三躲24年被抓！長相竟變這樣

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」

賴清德稱「台灣主權獨立」　國台辦回應

百度放棄造車　曾揚言領先特斯拉

搶救生育率！陸專家建議發錢

數字太難看了？　大陸：暫停公布青年失業率

妹子直播賣車「表情超痛苦」　網驚喊：電麻了

陸男1原因被緬甸詐團拒收　回國下場更慘

更多熱門

相關新聞

賠到嘸災郎！　七期最賠豪宅屋主自砍1385萬出脫

賠到嘸災郎！　七期最賠豪宅屋主自砍1385萬出脫

知名台中賠售豪宅「台中帝寶」，今年交易仍傳噩耗，25樓戶112.7坪的物件賠售慘烈，2月以3900萬元脫手，而在2016年購入時的價碼為5285萬元，一賠也賠掉了1385萬元，雖不及先前爆出23樓戶曾賠售1548萬元，成為賠售次慘。

5國銀賣「碧桂園公司債」！22人買到　金額1.7億

5國銀賣「碧桂園公司債」！22人買到　金額1.7億

碧桂園若垮掉結局曝　對經濟震動「恐超恆大」

碧桂園若垮掉結局曝　對經濟震動「恐超恆大」

陸房產商連環爆　官員喊話：是階段性的！

陸房產商連環爆　官員喊話：是階段性的！

危機爆不停！陸國有房企也爆雷

危機爆不停！陸國有房企也爆雷

關鍵字：

房市北京李嘉誠首富房地產豪宅降價驗資

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面