李嘉誠家族降價售北京房產開發案　建設近22年...取消買家驗資過程

▲北京御翠園豪宅項目。（圖／翻攝大陸房仲網站）

記者魏有德／綜合報導

香港首富李嘉誠家族經營的長實集團在當地推出的樓盤「親海駅II」比周邊房價便宜約3成，「打七折」降價賣房引起輿論不少討論，同時，長實集團位於北京的豪宅項目「御翠園」經過22年的開發週期，近日也將開售，賞屋「吹風價」明顯與預售價下調，甚至還取消買家的「驗資（買房能力）」過程，再度引起熱議。

▲香港首富李嘉誠。（示意圖／路透）

《時代財經》報導，御翠園是長實集團內地房地產業務運作平台和記黃埔所開發項目，整個姚家園項目地塊由和記黃埔於2001年拿下，至今開發週期已長達22年。2005年至今，姚家園項目地塊相繼轉化出逸翠園一期、御翠尚府，而目前擬入市的御翠園是整個姚家園項目唯一未開發地塊，為逸翠園系列二期，同樣也是目前和記黃埔在北京的最後一個項目。

御翠園此前預告開售時，吹風價定在至少在10萬元人民幣／平方公尺（約144.8萬元新台幣／坪），不過，該項目最新獲批預售價顯示，這批取證房源共9棟樓、473套房。分樓棟來看，9棟樓獲批的銷售價在9.0672萬至9.9744萬元人民幣／平方公尺（約131.3萬元至144.4萬元新台幣）間，與吹風價相比，御翠園定價降了近一成左右。

▲北京御翠園豪宅內部裝潢示意圖。（圖／翻攝大陸房仲網站）

值得注意的是，御翠園曾於2022年11月2日開啓驗資，購房人須在自身帳戶存有50萬元（人民幣，下同）或100萬元，還須提供購房人名下200萬元或800萬元的首付資金（含存款、理財、股票）證明。

不過，根據一名御翠園銷售人員透露，項目看房不需驗資，直接預約就可以前往，看房時售樓處除了購房者，還有大批房產中介，「估計開發商也是想快點賣掉，平層的樓棟肉眼看已經快封頂了，預計2024年底就可以收房。」

此外，根據中指研究院報告顯示，2023年7月，北京商品住宅供求雙雙回落，成交規模降至近5月最低位，新房存量及去化週期回升，市場持續存壓。整個7月，北京商品住宅（不含保障房）成交規模為50.99萬平方公尺，環比下降12.8%，同比下降8.9%；2023年1至7月，北京商品住宅（不含保障房）累計成交387.89萬平方公尺，同比下降5.1%。