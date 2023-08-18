《山道猴子》主題曲？經典「ㄏㄞˊ」全還原　粉絲聽哭：全是感情

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期YouTube頻道「Eric Duan」創作的動畫《山道猴子的一生》爆紅，上下2集影片都突破200萬次觀看。對此，YouTuber小尾巴使用劇情中的台詞，創作了歌曲「妳是我永遠過不去的彎」，瞬間讓網友看完想起劇情，影片上傳一天也累積13萬次觀看。

據了解，創作者Eric Duan介紹，「山道猴子的一生」是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，故事內容、人物、對白純屬虛構，目前已累積超過200萬觀看次數。

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▲網友一聽到經典的「ㄏㄞˊ」，就知道這會成為主題曲。（圖／翻攝小尾巴YouTube）



YouTuber小尾巴16日以《山道猴子的一生》為主題，上傳最新製作單曲「妳是我永遠過不去的彎」，歌詞從主角為愛奉獻全部，到被劈腿分手等，以劇情內的台詞描述了失戀心境，「我們的愛，少了一半，過期誓言像優惠券，已經無法兌」，就連《山道猴子的一生》中利用AI語音無法分辨還（ㄏㄨㄢˊ）而唸成還（ㄏㄞˊ）的經典，也被小尾巴深情唱出。

網友看完紛紛留言，「ㄏㄞˊ唱得超好，還原100%」、「山道猴子的一生現在不只有神一般的劇情，ㄏㄞˊ有小尾巴的深情獻唱」、「毫無技巧全是感情，2023年唯一感動百萬人金曲」、「可以跟原作者合作拍成宣傳片了，絕對是票房大作」、「我的天啊，也太好聽，真情流露，聽得出猴子被綠後滿滿的惆悵感」、「劇本有了，演員也有了，主題曲都做好了，現在還差什麼？我想去電影院看」。