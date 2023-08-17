　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《自然》刊登LK-99「非常溫超導體」　 南韓相關概念股17日大跌

▲▼超導體LK-99在室溫下展現抗磁性。圖翻攝於論文協作者發布在ScienceCast上的影片。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

▲德國研究團隊證實，LK-99並非常溫常壓超導體。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓研究團隊7月時發布了一篇論文，聲稱合成出「常溫常壓超導體LK-99」引發全球關注，真實性卻引發質疑。國際知名《自然》（Nature）16日刊登，德國馬克斯—普朗克固體研究所團隊實驗證實，LK-99並非常溫常壓超導體，消息一出導致南韓股市的超導體概念股17日紛紛重挫。

德國馬克斯—普朗克固體研究所普法爾（Pascal Puphal）博士帶領研究團隊，使用與南韓研究團隊不同的移動式溶劑浮動區法（TSFZ），在避免硫滲入的情況下，合成沒有硫化亞銅雜質的純粹LK-99單結晶體，發現LK-99在常溫常壓下是絕緣體，而非超導體。

Nature指出，純粹LK-99單結晶體呈紫色透明狀，是常溫電阻達數百萬歐姆（Ω）的絕緣體，雖然有微強磁性及抗磁性，但沒有足夠力量進行懸浮，顯示不具超導性。研究團隊認為，南韓團隊宣稱LK-99會出現類似超導的現象，是製造LK-99過程中含有硫化亞銅等雜質導致。

LK-99今年7月以史上首見的常溫常壓超導體震撼世界，引起全世界各實驗室紛紛展開研究，不料如今德國團隊的研究結果徹底打醒這一場大夢。加州大學戴維斯分校凝聚體物理學實驗學家維什克（Inna Vishik）就感嘆，圍繞LK-99的爭議「我想已經可以劃上句號」。

LK-99今年7月曝光後，許多超導體概念股公司的股價也紛紛上漲，然而隨著越來越多不利LK-99的研究成果公開後，許多公司的股價已逐漸回檔，而《自然》16日刊登德國團隊的研究成果後，導致南韓超導體概念股17日全面重挫，像是Wonik PNE Co.下跌30％、Mobiis Co.下跌21.5％、Seowon Co.下跌28.7％、SuNAM Co.下跌29.99％等。

ET快訊
麥當勞哪個絕版餐點最神？　全場求「它」回歸
大馬墜機「螺旋俯衝」！最新近距離視角曝光
群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中
群創偷吃處長「道歉對象曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美對台進口鍍錫鋼板不徵反傾銷稅　中國被重課122.5%

美成功移植「基改豬腎臟」到人體　患者32天正常運作創新紀錄

《自然》刊登LK-99「非常溫超導體」　 南韓相關概念股17日大跌

馬來西亞交長證實「失事小飛機無人生還」　全力搜尋黑盒子釐清原因

大馬墜機「螺旋俯衝」釀10死！最新近距離視角曝光

大馬墜機新視角曝光！飛機「筆直撞地」爆炸　他目擊騎士燒成焦屍

坐上大馬死亡班機…彭亨州議員遭證實「不幸罹難」　享年53歲

大馬墜機畫面曝！路中爆火球「濃黑蕈狀雲衝天」　恐怖空難釀10死

失事前空中盤旋！大馬飛機「機頭炸飛」撞汽機車10死　機師淪焦屍

阿根廷公車半路火燒車！火勢蔓延路上燒成火牆　恐怖畫面曝光

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

雨彈轟炸！高雄淹水警戒 民眾涉水上班、車慘拋錨

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

汪小菲涉洩大S個資挨告　17日出庭應訊：一點家事

高雄本館路淹慘！水深過膝 機車2／3泡水、住戶畚箕剷水

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

美對台進口鍍錫鋼板不徵反傾銷稅　中國被重課122.5%

美成功移植「基改豬腎臟」到人體　患者32天正常運作創新紀錄

《自然》刊登LK-99「非常溫超導體」　 南韓相關概念股17日大跌

馬來西亞交長證實「失事小飛機無人生還」　全力搜尋黑盒子釐清原因

大馬墜機「螺旋俯衝」釀10死！最新近距離視角曝光

大馬墜機新視角曝光！飛機「筆直撞地」爆炸　他目擊騎士燒成焦屍

坐上大馬死亡班機…彭亨州議員遭證實「不幸罹難」　享年53歲

大馬墜機畫面曝！路中爆火球「濃黑蕈狀雲衝天」　恐怖空難釀10死

失事前空中盤旋！大馬飛機「機頭炸飛」撞汽機車10死　機師淪焦屍

阿根廷公車半路火燒車！火勢蔓延路上燒成火牆　恐怖畫面曝光

美對台進口鍍錫鋼板不徵反傾銷稅　中國被重課122.5%

好市多雞胸肉驚見「肥嫩白蟲」　照片嚇壞眾人

曾擊敗李多慧！韓職「最強外掛」傳降臨台鋼　剪影照掀轟動

女經理剛來1個月懷孕了…上班想吐「買酸梅」慘遭開除：妳曠職

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

大馬墜機「螺旋俯衝」　最新近距離視角曝光

搭機必選2時段！　專家：便宜又風險低

大馬墜機新畫面　飛機筆直撞地炸開

美移植豬腎臟到人體　正常運作32天創新紀錄

FBI：手機出現8大徵兆　恐有惡意APP入侵

LK-99非常溫超導體　相關概念股大跌

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

大馬墜機增至10死！騎士全身著火燒成焦屍

大馬墜機畫面曝！路中爆火球蕈狀雲衝天

大馬交長證實　失事小飛機全罹難

大馬墜機　目擊者：失事前空中盤旋多次

坐上大馬死亡班機　彭亨州議員遭證實罹難

更多熱門

相關新聞

德國團隊證實：LK-99不是超導體

德國團隊證實：LK-99不是超導體

南韓研究團隊聲稱合成常溫常壓超導體LK-99，受到全球矚目，真實性卻引發質疑。科學期刊《自然》（Nature）16日刊登全球頂尖研究機構、德國馬克斯—普朗克固體研究所團隊實驗結果，發現LK-99並非超導體的證據。

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

南韓驗證委員會：無法證明LK-99是常溫超導體

南韓驗證委員會：無法證明LK-99是常溫超導體

超導體概念股泰銘6營業日漲破3成　並列9檔注意股

超導體概念股泰銘6營業日漲破3成　並列9檔注意股

超導體巨浪　4檔概念股全場漲停鎖死力抗台股大跌

超導體巨浪　4檔概念股全場漲停鎖死力抗台股大跌

關鍵字：

LK-99常溫超導體

讀者迴響

熱門新聞

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

今彩539頭獎一注獨得！　爽抱走800萬元

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

多久沒愛愛？她親吐「女生不想要」3原因惹心疼

他剛下泳池「秒被叫上來」！

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

快訊／國泰世華銀再爆系統異常　公司回應了

三上悠亞引退前點名「她是接班人」！

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面