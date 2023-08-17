《自然》刊登LK-99「非常溫超導體」　 南韓相關概念股17日大跌

▲德國研究團隊證實，LK-99並非常溫常壓超導體。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓研究團隊7月時發布了一篇論文，聲稱合成出「常溫常壓超導體LK-99」引發全球關注，真實性卻引發質疑。國際知名《自然》（Nature）16日刊登，德國馬克斯—普朗克固體研究所團隊實驗證實，LK-99並非常溫常壓超導體，消息一出導致南韓股市的超導體概念股17日紛紛重挫。

德國馬克斯—普朗克固體研究所普法爾（Pascal Puphal）博士帶領研究團隊，使用與南韓研究團隊不同的移動式溶劑浮動區法（TSFZ），在避免硫滲入的情況下，合成沒有硫化亞銅雜質的純粹LK-99單結晶體，發現LK-99在常溫常壓下是絕緣體，而非超導體。

Nature指出，純粹LK-99單結晶體呈紫色透明狀，是常溫電阻達數百萬歐姆（Ω）的絕緣體，雖然有微強磁性及抗磁性，但沒有足夠力量進行懸浮，顯示不具超導性。研究團隊認為，南韓團隊宣稱LK-99會出現類似超導的現象，是製造LK-99過程中含有硫化亞銅等雜質導致。

LK-99今年7月以史上首見的常溫常壓超導體震撼世界，引起全世界各實驗室紛紛展開研究，不料如今德國團隊的研究結果徹底打醒這一場大夢。加州大學戴維斯分校凝聚體物理學實驗學家維什克（Inna Vishik）就感嘆，圍繞LK-99的爭議「我想已經可以劃上句號」。

LK-99今年7月曝光後，許多超導體概念股公司的股價也紛紛上漲，然而隨著越來越多不利LK-99的研究成果公開後，許多公司的股價已逐漸回檔，而《自然》16日刊登德國團隊的研究成果後，導致南韓超導體概念股17日全面重挫，像是Wonik PNE Co.下跌30％、Mobiis Co.下跌21.5％、Seowon Co.下跌28.7％、SuNAM Co.下跌29.99％等。