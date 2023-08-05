台大凝態中心直播「超導體LK-99」實驗　2萬人緊盯最終結果

記者林彥臣／綜合報導

南韓科學團隊與中國「華中科技大學」近日先後宣稱，製作出「LK-99常溫常壓超導體」（以下簡稱LK-99超導體），引發全球關注。台大「凝態中心」5日也與YouTube頻道「PanSci 泛科學」合作，直播「LK-99超導體」實驗，一度吸引2萬人同時觀看，關注實驗是否會成功。

▲南韓研究團隊聲稱合成常溫超導體LK-99，引發全球關注。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）



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這場LK-99超導體實驗直播，由台大物理系王立民教授進行解說，實驗的最終結果顯示失敗。王立民教授說明，實驗結果是一個具有反磁性的材料，但是沒有具備超導的特性，「但這個反磁性，看起來不是超導的反磁性」。

▲台大的超導體實驗直播，吸引了2萬人觀看。（圖／翻攝自YouTube／PanSci 泛科學）



王立民教授研判，原因可能是溫度沒有升到很高，但實驗的溫度已調整至南韓團隊所宣稱的400K（攝氏127度）。

王立民教授也強調，從半導體到超導體之間，都是有發展的可能性，只是未必是超導體的應用，如果要往超導發展，可能要在製程與成分分析上再做努力，畢竟實驗結果沒有「一刀斃命」、「絕對不可能」。

▲台大物理系王立民教授解說超導體實驗數據。（圖／翻攝自YouTube／PanSci 泛科學）

據了解，常溫超導體的兩大特點，如果應用在日常生活上，將可大大降低能源損耗，用於各項發電設施，另外反（抗）磁性的特點，也可用讓磁浮列車或其他懸浮科技更加普及。