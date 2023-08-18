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「郭台銘像傳說中武林高手」　矢板明夫：3人聯手有機會獲勝

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘17日參加活動時，向國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喊話「談合作」。日本產經新聞社台北支局長矢板明夫直言，民進黨總統參選人賴清德像名門大派弟子，柯文哲像江湖藝人，侯友宜像偶然獲得充沛內力的非武林人士，「郭台銘則像是一位傳說中的武林高手，一直在埸外觀看」，若柯、侯、郭能合作，或許有機會獲勝。

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德近期以總統特使身分出訪巴拉圭，期間過境美國紐約、舊金山。（資料照／記者林敬旻攝）

矢板明夫17日深夜在臉書發文表示，賴清德這次的美國行程是在向台灣選民及國際社會證明，「賴清德並不是一個麻煩製造者」，如果當選，也能繼續維持台海和平，雖然中國在這段期間曾於浙江沿海進行小規模軍演，但總體上來看，賴這趟出訪可以說是成功的。

接著，矢板明夫以武俠小說設定分析大選，直指賴清德就像名門大派的弟子，內力、劍法、輕功、暗器都很在行，雖非絕頂高手，但動起手來中規中矩，很少犯錯，最近也很勤學苦練，武功仍在穩步提升。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲近日捲入「神祕信函」風波。（資料照／記者李毓康攝）

「沒有組織也沒有錢的柯文哲，則像個江湖藝人。」矢板明夫表示，將武術、雜技、魔術合在一起進行表演，看起來很華麗有趣，可以吸引很多人圍觀，但柯的內力平平，如果前幾招不能把對手唬住，就有可能反遭壓制。

▲▼朱立倫、侯友宜2023模擬立法院 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜近期民調有上升趨勢。（資料照／記者屠惠剛攝）

矢板明夫提到，侯友宜比較像是在某種機緣下獲得充沛內力的非武林人士，完全不會招數，也不會控制內力，體內幾股內力經常互相打架，把自己衝得昏天黑地，不過，侯最近請了一位金姓教練，學習一些吐納呼吸的方法之後逐漸安定下來，「但能不能上場還不好說」。

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘近來動作頻頻，積極拉攏藍營各地方派系勢力。（資料照／記者李毓康攝）

至於近來動作頻頻的郭台銘，矢板明夫說道，郭就像是一位傳說中的武林高手，一直在埸外觀看，說想入場卻遲遲沒有往前邁進，有人覺得郭很厲害，也有人覺得不堪一擊，實力不明，「如果後3個人聯手，或許有勝利的可能。但3人互不信任，現在看來聯手的可能性並不大。」

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