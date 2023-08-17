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詐團車手財神廟求得上上籤！秒赴約定地點收錢　結果被抓了

▲▼ 車手求籤問財運 遭逮卻抱怨上上籤都不靈驗 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼詐騙車手求籤問財運，遭逮卻抱怨上上籤都不靈驗 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局接獲報案，陳姓民眾稱遇到投資詐騙，損失一百餘萬元，後續由警方與被害人合作假意加碼投資，並約定面交款項，員警則於約定地點旁喬裝埋伏，順利逮捕佯裝股票投資外派專員之詐欺集團車手，卻在搜索過程發現車手身上還帶著1張煞費苦心由財神廟求得財運亨通的上上籤，犯嫌落網後直說這間廟平時非常靈驗，這時候神明怎麼不保佑了。

▲▼ 車手求籤問財運 遭逮卻抱怨上上籤都不靈驗 。（圖／嘉義市警局提供）

被害民眾在臉書看見投資廣告，在好奇心驅使下點擊廣告加入投資股票LINE群組，當看到群組內成員個個賺得盆滿缽滿後，便想小試身手，於是聽從詐騙集團指示下載股票投資軟體，並且持續面交一百餘萬元，直到被害人想兌現獲利資金時，卻遭到詐騙集團要求支付手續費，被害民眾這才察覺有異。後續第二分局警方便與被害人合作佯裝要加碼投資，並在約定面交的超商內佈下警力埋伏，就在車手取款的那一刻上前逮人。

落網車手一臉茫然，在警方搜索時赫然發現偽造的工作證裡面居然還夾帶著一張財神廟籤詩，仔細一看居然還是上上籤。車手解釋前陣子去香火鼎盛的財神廟，祈求事業順利及財運亨通，在卜卦多次後終求得這張好籤，以為這難得的上籤會帶來好財運，保佑工作順利，怎料才沒多久就被警方逮住，更直言說是不是這廟不夠靈驗。聞言警方也搖頭，哪有神明會保佑這樣的詐騙犯罪行為，詐騙車手真是自我感覺良好。

▲▼ 車手求籤問財運 遭逮卻抱怨上上籤都不靈驗 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局第二分局表示，被害人是在臉書接觸到投資詐騙廣告，受邀進入詐騙投資群組、加入投資客服LINE帳號，在群組暗樁不斷鼓吹獲利以及投資客服不停放送飆股訊息下，讓被害人從一開始的霧裡看花到深信不疑，可說是無所不用其極。警方呼籲，網路詐騙陷阱多，民眾在投資前務必多方查證，切勿聽信片面之詞或僅因有財經名人出現在廣告中便深信不疑，而使財產遭受詐騙損失。

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