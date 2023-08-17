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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／道歉沒誠意3天內提告！　侯友宜競辦轟胡忠信「避重就輕」

▲▼胡忠信。（圖／記者李康毓攝）

▲胡忠信。（圖／記者李康毓攝）

記者崔至雲／新北報導

媒體人胡忠信日前在節目上指出，國民黨總統參選人侯友宜接受日媒專訪，稱自己是「Republic of China man」；侯辦要求他在三日內公開道歉及澄清；胡忠信今（17日）透過臉書公開道歉。不過，侯辦表示，胡忠信的道歉避重就輕，根本是「假道歉、真胡扯」，要求胡忠信誠心提出澄清與道歉，若沒有，競辦依舊在三日內提出告訴。

針對胡忠信在節目上指出侯友宜稱自己是「Republic of China man」，侯辦批評，胡忠信在媒體上公開發言，卻毫無根據的胡亂捏造假訊息，既沒有基本的查證，也未向本辦求證，甚至還配合現場綠營人士一同訕笑、抹黑侯友宜。

對此，胡忠信透過臉書表示，他要收回並澄清他在三立新聞節目《94要客訴》中的發言，「基於每個人都有自己的身份認同，我予以尊重，我也不願意因此捲入選舉爭議。我將發言收回，若造成候選人困擾，我也表示歉意。」

不過，對於胡忠信今日在臉書的澄清與道歉，侯辦指出，願意反省認錯原本應該給予肯定，但胡忠信日前在節目上說侯友宜用英文回答自己是「Republic of China man」的這個惡意假訊息，在胡忠信今天的道歉內容中，卻從頭到尾都未提及與澄清，分明是在避重就輕。

競辦也說，胡忠信在道歉文中又扯到尊重身分認同問題，這也根本在轉移焦點，是假借身分認同的論述，轉移自己造謠、惡意攻擊別人的事實。胡忠信身為媒體人、名嘴，既然說錯話就應該要真誠認錯，而不是假裝澄清收回，實則東牽西扯、模糊焦點，甚至是掩過飾非。

競辦表示，對於胡忠信這種「假道歉、真胡扯」的說詞，強烈表達遺憾與譴責，若胡忠信未能針對假訊息的根本問題，誠心提出澄清與道歉，依舊會在三日內提出告訴。
 

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