支持安樂死！柯文哲：看過很多人生命末期　「不必給這麼多折磨」

記者袁茵／台北報導

民眾黨16日晚間公布總統參選人柯文哲日前參加活動的影片，當時被問到若當選總統後，是否支持安樂死？柯文哲表示，自己個人是贊成，但要有很強的自律，由於安樂死是敏感的議題，柯文哲贊成安樂死，引發網友熱議。柯文哲17日再說明，有些人認為「生不如死」，如果那段生命都是植物人狀態，只維持心電圖，那他不贊成維持這樣的生命。

▲柯文哲參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區。（圖／民眾黨提供，下同）

柯文哲17日下午到花蓮參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區，並接受媒體訪問。針對當選後是否支持安樂死議題，柯文哲說明，其實有分「主動安樂死」與「被動安樂死」，這是滿複雜的題目，自己過去擔任急重症外科醫生，看過很多人的生命末期，「其實不必要給他這麼多折磨」。

柯文哲提及，其實有個很重要的概念，死亡定義要倒過來看，「你認為怎麼樣才算活著？」有些人認為生不如死，究竟是否一定要勉強給他那段生命？如果那段生命都是植物人狀態，插管、插尿管、插鼻胃管、接呼吸器，只是維持一個心電圖的話，這到底有無必要？「我當過17年台大外科加護病房主任，你問我的話，我是不贊成維持這樣生命。」

柯文哲YouTube於16日晚間公布「你是否支持安樂死？ 醫療倫理與傳統文化大哉問！」影片，為1日出席高雄補教協會活動的演講片段，當中被一名女性提問，「您是一個醫生專業，您在當總統之後，會支持安樂死這件事情嗎？」柯文哲則直言，這是一個很難回答的題目。

柯文哲提及，能夠實施安樂死的國家，國家自律要非常高，因為其實死亡是由醫生定義的，所以要不要執行安樂死，也是由醫生制定，「標準做法是這樣，如果要做決定，是要找另外2個醫生同意，我個人是贊成的。」

柯文哲指出，自己在台大曾做過一個研究，詢問他人現在有2個選擇，一是「死掉」，二是「植物人」，結果大概90％的人都選「死掉」，但進而詢問若對象是媽媽，大家就會突然頓住；自己發現哈佛大學嚴重頭部外傷的死亡率比台灣高，這是因為「美國人不救植物人」，而中華文化則有「螻蟻尚且偷生，好死不如歹活」。

柯文哲認為，這題沒有標準答案，因為家屬如果做決定，其實也是醫生講的，例如跟家屬說「這麼可憐，不要再折磨」，家屬就會同意了；但如果醫生說「這個還這麼年輕」、「我們拚拚看」，家屬就會救下去，所以話都是醫生在講的，而「我個人是贊成（安樂死）」，但要有很強的自律，且這是文化上的問題，不是醫學問題。