紐時：陸經濟危機四伏令股市「失去活力」

▲紐約時報指出，現今中國經濟危機四伏，令股市失去了活力。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

疫後中國經濟復甦未如外界預期。紐約時報指出，現今中國經濟危機四伏，令股市失去了活力。

據報導，7月份舉行的中共中央政治局會議，官員們承認，中國經濟面臨「新的困難挑戰」，並承諾採取措施刺激經濟。

隨後，中國股市在會議召開後出現反彈。

報導指出，之後中國發布了一系列令人擔憂的經濟數據。像是消費者和生產者支付的價格都在下降，加劇通貨緊縮的危險。7月份的社會消費品零售總額和工業增加值都低於經濟學家的預期，房地產投資大幅下滑。

結果是股市失去了活力。

報導指出，在香港上市反映中國企業整體表現的恆生中國企業指數本月已下跌逾9%。

在納入恆生指數的公司中，跌幅最大的是陷入困境的中國房地產公司碧桂園，市值在本月已縮水了約50%。

從上海和深圳的股市中最具代表性的300家大公司的股票組成的滬深300指數也已下跌約5%。

中國全國70個大中城市，49個城市房價出現下跌。

投資銀行野村證券的分析師15日在一份報告中表示，中國經濟面臨著迫在眉睫的螺旋式下滑，最糟糕的情況尚未到來。

巴克萊（Barclays）的分析師指出，中國政府需要解決的兩個最大問題是房地產市場和國內消費。另外在失業率方面，尤其是年輕人失業率上升已拖累了國內消費。