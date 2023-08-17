　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

經商風險高　第2季外資在陸投資額年減近9成

▲上海南京路步行街。（圖／CFP）

▲上海南京路步行街。（圖／CFP）

文／中央社

中國官方最新數據顯示，外資第二季直接投資總額年減高達87%；美國媒體報導，對經商風險急速增加的看法正在阻礙資本流入中國，外資斷流情況趨勢惡化。

日本經濟新聞8月14日報導，中國國家外匯管理局的統計顯示，外國企業4至6月在中國投向建設工廠等方面的直接投資為49億美元（約新台幣1560億元），與去年同期相較的降幅達到87%，創下新高。

美國之音今天報導，外資對中國直接投資是自1998年可比數據首次公布以來最大的下降，其下降程度堪比外資斷流。

報導指出，面對外資撤出，雖然中國政府8月13日公布24項措施，試圖重新吸引回流，但北京動輒將外國企業作為打壓報復對象，加上中國經濟疲軟乏力，及與西方的地緣戰略競爭，都令外資認為經營風險大增，進一步加速遠離中國的趨勢。

中國政府經常透過懲罰外國公司作為報復外國政府的方式。對在中國開展業務的風險大大增加的看法正在阻礙資本流入中國。

全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務項目主任艾希頓（Anna Ashton）認為，在疫情清零結束後的幾個月裡，中國政府的一系列新規和行動加劇了外國企業對中國領導人習近平的決策變化無常的看法。

例如，對特定外國商業情報公司針對性突擊搜查，以及「反間諜法」修正案中的模糊之處，都讓外國企業重新考慮其在中國投資的計畫。

美國企業研究所（AEI）高級研究員布勞（Elisabeth Braw）近日在華爾街日報撰文，稱外國企業現在越來越難找到針對它們在中國開展業務的「政治風險保險」(political risk insurance)。這說明國際認為某件事的風險太大，所以不再提供保險。

報導說明，政治風險保險這一險種在冷戰結束前非常流行，以保護企業免受各種政治事件的影響，讓公司有信心在非自由民主體制的市場上投資和經營。

目前提供政治風險險種的保險公司早就不再為在俄羅斯經營的外國企業投保。而在中國，一系列事件也令這些保險公司感到不安，包括對西方諮詢公司的突襲以及北京對台灣動武的威脅。

此外，中國經濟乏力也加速外資離開。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學教授俞偉雄說，今年中國房地產業的泡沫破裂，對中國經濟影響巨大。在過去，外商直接投資是追隨中國內需的腳步，隨著中國內需的下滑，外國企業認為他們沒有必要擴大在華投資。

在中國的商業團體最近的調查也顯示，美國、德國和其他歐洲國家的公司正在暫停擴張或減少在中國的投資。

ET快訊
麥當勞哪個絕版餐點最神？　全場求「它」回歸
大馬墜機「螺旋俯衝」！最新近距離視角曝光
群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中
群創偷吃處長「道歉對象曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

經商風險高　第2季外資在陸投資額年減近9成

疫後兩岸脫鉤是風險　左正東：誰先廢除限制性旅行措施，可得民心

美國「台灣地位未定論」　孫亞夫：一定壓制「台獨」避戰

雷蒙多下周訪中？ 　陸商務部證實：正為訪問安排密切溝通

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

中國監管機構不同意　英特爾收購高塔半導體破局

紐時：陸經濟危機四伏令股市「失去活力」

外國人赴大陸旅遊方便了！　支付寶推出全新國際版

陸甜美網紅教主馮提莫罹癌後復出　海邊直播開唱嗓音「啞啞的」

男老師勾上「小20歲學生媽」帶回家…電梯猴急緊貼！活捉影片瘋傳

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

雨彈轟炸！高雄淹水警戒 民眾涉水上班、車慘拋錨

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

汪小菲涉洩大S個資挨告　17日出庭應訊：一點家事

高雄本館路淹慘！水深過膝 機車2／3泡水、住戶畚箕剷水

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

經商風險高　第2季外資在陸投資額年減近9成

疫後兩岸脫鉤是風險　左正東：誰先廢除限制性旅行措施，可得民心

美國「台灣地位未定論」　孫亞夫：一定壓制「台獨」避戰

雷蒙多下周訪中？ 　陸商務部證實：正為訪問安排密切溝通

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

中國監管機構不同意　英特爾收購高塔半導體破局

紐時：陸經濟危機四伏令股市「失去活力」

外國人赴大陸旅遊方便了！　支付寶推出全新國際版

陸甜美網紅教主馮提莫罹癌後復出　海邊直播開唱嗓音「啞啞的」

男老師勾上「小20歲學生媽」帶回家…電梯猴急緊貼！活捉影片瘋傳

美對台進口鍍錫鋼板不徵反傾銷稅　中國被重課122.5%

好市多雞胸肉驚見「肥嫩白蟲」　照片嚇壞眾人

曾擊敗李多慧！韓職「最強外掛」傳降臨台鋼　剪影照掀轟動

女經理剛來1個月懷孕了…上班想吐「買酸梅」慘遭開除：妳曠職

日「妖怪電車」氣氛超陰森　恐怖、逼真裝扮嚇哭小朋友

大陸熱門新聞

疫後兩岸脫鉤　左正東籲廢除限制性旅行措施

皇帝背後為何有扇子？竟是「恐怖武器」

支付寶推國際版　可綁定5大主流國際信用卡

第2季外資在陸投資額　年減近9成

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

陸揪「山寨版」樂高玩具公司 搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

女友喝醉馬路大鬧！他喇舌安撫下秒慘叫舌頭斷2截

中國不同意　英特爾收購高塔半導體破局

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

「台灣地位未定論」　孫亞夫：壓制「台獨」避戰

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充電10分鐘行駛400公里

外媒指陸經濟危機四伏　股市無活力

陸甜美網紅教主馮提莫罹癌後復出 海邊直播開唱嗓音「啞啞的」

特斯拉中國疑抄襲　「貓窩周邊」激似台灣設計

更多熱門

相關新聞

外媒指陸經濟危機四伏　股市無活力

外媒指陸經濟危機四伏　股市無活力

疫後中國經濟復甦未如外界預期。紐約時報指出，現今中國經濟危機四伏，令股市失去了活力。

李強承諾實現經濟目標　秦剛缺席

李強承諾實現經濟目標　秦剛缺席

外資連賣台股逾300億　金管會主委：短期進出無須顧慮

外資連賣台股逾300億　金管會主委：短期進出無須顧慮

陸青年失業率發布喊卡　蓋牌影響有好有壞

陸青年失業率發布喊卡　蓋牌影響有好有壞

陸再推24條優化外商投資措施

陸再推24條優化外商投資措施

關鍵字：

外資大陸經濟中國經濟

讀者迴響

熱門新聞

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

今彩539頭獎一注獨得！　爽抱走800萬元

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

多久沒愛愛？她親吐「女生不想要」3原因惹心疼

他剛下泳池「秒被叫上來」！

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

快訊／國泰世華銀再爆系統異常　公司回應了

三上悠亞引退前點名「她是接班人」！

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面