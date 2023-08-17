經商風險高　第2季外資在陸投資額年減近9成

▲上海南京路步行街。（圖／CFP）



文／中央社

中國官方最新數據顯示，外資第二季直接投資總額年減高達87%；美國媒體報導，對經商風險急速增加的看法正在阻礙資本流入中國，外資斷流情況趨勢惡化。

日本經濟新聞8月14日報導，中國國家外匯管理局的統計顯示，外國企業4至6月在中國投向建設工廠等方面的直接投資為49億美元（約新台幣1560億元），與去年同期相較的降幅達到87%，創下新高。

美國之音今天報導，外資對中國直接投資是自1998年可比數據首次公布以來最大的下降，其下降程度堪比外資斷流。

報導指出，面對外資撤出，雖然中國政府8月13日公布24項措施，試圖重新吸引回流，但北京動輒將外國企業作為打壓報復對象，加上中國經濟疲軟乏力，及與西方的地緣戰略競爭，都令外資認為經營風險大增，進一步加速遠離中國的趨勢。

中國政府經常透過懲罰外國公司作為報復外國政府的方式。對在中國開展業務的風險大大增加的看法正在阻礙資本流入中國。

全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務項目主任艾希頓（Anna Ashton）認為，在疫情清零結束後的幾個月裡，中國政府的一系列新規和行動加劇了外國企業對中國領導人習近平的決策變化無常的看法。

例如，對特定外國商業情報公司針對性突擊搜查，以及「反間諜法」修正案中的模糊之處，都讓外國企業重新考慮其在中國投資的計畫。

美國企業研究所（AEI）高級研究員布勞（Elisabeth Braw）近日在華爾街日報撰文，稱外國企業現在越來越難找到針對它們在中國開展業務的「政治風險保險」(political risk insurance)。這說明國際認為某件事的風險太大，所以不再提供保險。

報導說明，政治風險保險這一險種在冷戰結束前非常流行，以保護企業免受各種政治事件的影響，讓公司有信心在非自由民主體制的市場上投資和經營。

目前提供政治風險險種的保險公司早就不再為在俄羅斯經營的外國企業投保。而在中國，一系列事件也令這些保險公司感到不安，包括對西方諮詢公司的突襲以及北京對台灣動武的威脅。

此外，中國經濟乏力也加速外資離開。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學教授俞偉雄說，今年中國房地產業的泡沫破裂，對中國經濟影響巨大。在過去，外商直接投資是追隨中國內需的腳步，隨著中國內需的下滑，外國企業認為他們沒有必要擴大在華投資。

在中國的商業團體最近的調查也顯示，美國、德國和其他歐洲國家的公司正在暫停擴張或減少在中國的投資。