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笑淚兩忘－尹威廉的舒伯特鋼琴時光

▲鋼琴家尹威廉將來台演出。（圖／鵬博提供）

▲鋼琴家尹威廉將來台演出。（圖／鵬博提供）

生活中心／台北報導

來自韓國的尹威廉，被視為是中生代演繹舒伯特作品最細膩且精妙的鋼琴家之一，《慕尼黑信使報》讚譽他溫柔地呈現「舒伯特存在本質的絕望感」。2023年尹威廉將分兩次來台，帶來共六套舒伯特獨奏作品曲目的鋼琴獨奏會，其中第一次將於8月29日、8月31日、9月2日在國家兩廳院演奏廳，9月3日在衛武營表演廳演出。

尹威廉出生於韓國；13歲前往美國就讀波士頓新英格蘭音樂院；18歲時踏上歐洲，成為漢諾威音樂學院兩位傳奇鋼琴家暨偉大教學者凱默林（Karl-Heinz Kämmerling）與戈茲克（Bernd Goetzke）的學生，同時也向巴許基洛夫（Dmitry Bashkirov）、史戴爾（Andreas Staier）、普萊斯勒（Menahem Pressler）等人學習。

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2015年尹威廉受邀在柏林愛樂廳某場慈善音樂會上演奏舒伯特鋼琴奏鳴曲D.959，深深打動德國Sony唱片的副總裁，因此尹威廉在Ohems灌錄莫札特鋼琴奏鳴曲全集錄音之後，接著在Sony灌錄舒伯特的鋼琴奏鳴曲全集（20首，有一首由於舒伯特並沒寫完所以沒有灌錄），達到亞洲音樂家難以企及的成就。

尹威廉表示，演奏舒伯特是一個與自己對話的過程。「舒伯特的奏鳴曲不是需要太理性分析的音樂，它們是一趟親密而脆弱的旅程，是要從內心深處感受的音樂，你要從其中尋求感動的瞬間。我是一個很內向的人，每次彈舒伯特，我總覺得我在與音樂本身對話。」

但尹威廉說，千萬不要誤以為舒伯特的音樂很單一。「例如他最後六首鋼琴奏鳴曲，幾乎是在同一時期完成的作品（舒伯特生命中的最後兩年），但彼此的個性都極為不同，它們構成舒伯特內心纖細而複雜多元的宇宙，也因此我每次彈奏它們，完全不覺得累。」

對於初步接觸舒伯特作品的人，尹威廉提供了兩個探索的面向：「首先，舒伯特是藝術歌曲之王，他的藝術歌曲有著強大的美好旋律，對我而言，這些奏鳴曲的歌唱性甚至師法莫札特歌劇，因此用鋼琴歌唱，也是我演奏舒伯特的終極目標。其次，舒伯特慣常使用的輪旋曲，多次反覆有如舒曼所說的『如天堂的漫長』，它讓舒伯特的鋼琴作品幾乎成了足以讓人忘記時間存在的音樂。」尹威廉覺得演奏舒伯特到一個境界之後，就會忘了時間的存在，而這種「偽不朽狀態」或許也是認知到自己隨時將朽的舒伯特，留給這個世界的證明。

笑淚兩忘－尹威廉的舒伯特鋼琴時光
8/29(二) 19:30 國家兩廳院演奏廳
8/31(四) 19:30 國家兩廳院演奏廳
9/2(六) 19:30 國家兩廳院演奏廳
9/3(日) 15:00 高雄衛武營 表演廳
10/16(一) 19:30 國家兩廳院演奏廳
10/19(四) 19:30 國家兩廳院演奏廳
10/21(六) 19:30 國家兩廳院演奏廳
10/22(日) 15:00 高雄衛武營 表演廳

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