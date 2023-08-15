918地震農田及田埂毀損　花蓮縣府已審核3106萬救助金

▲立委傅崐萁與中央單位密切的溝通協調，給予農友最大的支持與協助。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

去年0918地震導致花蓮玉里鎮、富里鄉等多處農田隆起、凹陷及田埂毀損，由於中央政府未將這些農損項目列入救助範疇，也不屬於農業天然災害救助辦法的救助類別，花蓮縣長徐榛蔚特請農業處依社會救助法第26條第2項規定，研定「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」相關救助措施，協助受災農民儘速恢復正常耕作，維護農友最大權益。

農業處長陳淑雯說明，「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」自去年11月17日公告實施，農田整復每公頃最高救助金額10萬元，相關執行程序參考農業天然災害救助辦法規定，由受災區玉里鎮、富里鄉公所辦理救助金受理及勘查認定，勘審合格後，檢具申請書、救助金請領清冊等相關資料，向縣府申請核撥救助金，得分批次辦理。截至今(112)年8月14日已審查通過284案、救助金累計達3,106萬元，大部分受損農田均已修繕完竣，恢復耕作。

縣長徐榛蔚表示，0918震災造成花蓮南區玉里鎮、富里鄉農田、田埂嚴重毀損，基層公所提報農田整復面積約553公頃、田埂修繕長度約3,690公尺，為協助受災農友儘快回復正常生產，花蓮縣政府研定救助計畫、核給玉里、富里水稻繞道烘乾運費補貼、爭取專案休耕及低利貸款等。

立法委員傅崐萁於期間與中央單位密切的溝通協調，給予農友最大的支持與協助，加上農田水利署花蓮管理處、農糧署東區分署，以及玉里鎮、富里鄉公所與農業處同仁間的通力合作、全力以赴，讓農民損失降低，權益得以保障。