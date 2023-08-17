陸最高法院：「尋釁滋事罪」近年有被泛化適用的傾向

▲大陸警方經常用「尋釁滋事罪」來處理案件。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸最高法院的一份調研報告指出，「尋釁滋事罪」是實踐中常見多發犯罪，近年來該罪名有被泛化適用的傾向。事實上，「尋釁滋事罪」在大陸法界一直受到不少討論，更有全國人大代表認為該罪已經淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪」，有必要取消。

大陸最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第四庭庭長滕偉，於2023年5至6月，先後在浙江省金華市、紹興市和福建省福州市、泉州市，就「新時代農村刑事犯罪對鄉村振興戰略的影響」「尋釁滋事行為的刑事規制」課題進行調研報告。

報告指出，過去十年中，浙閩兩地農村尋釁滋事案件數量均排在各類罪名的前列。被告人絕大部分是年輕人，其中又以外來務工人員或無正當職業者居多，因酒後肇事、賭博引發的犯罪常見多發。因違法上訪而被以該罪名追究刑事責任的案件也時有發生。

調研中發現，該罪認定中存在以下問題。一是被告人的主觀動機難把握，容易陷入客觀歸責；二是對違法信訪行為能否以本罪論處認識不一；三是因邊界不清導致容易被泛化適用的傾向明顯；四是與其他相關罪名的區分較難；五是行刑銜接不暢，容易導致行政違法行為被拔高作為刑事犯罪處理。

報告中強調「針對實踐中存在的上述問題，我們建議，要加大對尋釁滋事犯罪案件的審判指導，以司法文件或典型案例的形式，指引地方法院準確適用法律；審慎處理因信訪、上訪而引發的尋釁滋事案件。」

事實上，中國大陸法界對「尋釁滋事罪」一直有不少討論，大陸全國人大代表、中華全國律師協的副會長朱征夫就曾多次呼籲取消該罪，他認為，該罪名逐漸淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪」，不僅對司法實踐構成困擾，也極易被濫用，造成社會過度刑法化。

朱征夫今年兩會提交了《適時取消尋釁滋事罪》的提案，他強調，尋釁滋事罪中「隨意」「任意」「情節嚴重」「造成公共場所秩序嚴重混亂」等表述過於模糊，而這些又是該罪關鍵的構成要件，「實踐中就有人因追討債務方式過激被判『尋釁滋事罪』，追討合法債務是無事生非，還是事出有因，主觀怎麼判斷？司法解釋仍無法消除該罪在犯罪界限上的模糊性。」