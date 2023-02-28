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大陸 大陸焦點 特派現場

陸人大代表建議取消「尋釁滋事罪」　批淪為「口袋罪」極易被濫用

▲▼中國大陸全國人大代表朱征夫。（圖／翻攝CCTV）

▲大陸全國人大代表朱征夫。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大代表朱征夫再次呼籲取消「尋釁滋事罪」，他表示，該罪名逐漸淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪」，不僅對司法實踐構成困擾，也極易被濫用，造成社會過度刑法化。

朱征夫為中華全國律師協會的副會長，他表示，在實踐中，「尋釁滋事罪」逐漸淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪」，原因在於該罪名存在明顯缺陷，許多與該罪名有關的概念過於模糊，不僅對司法實踐構成困擾，也極易被濫用，造成社會過度刑法化。

為此，朱征夫將於今年兩會提交《適時取消尋釁滋事罪》的提案，他認為，「尋釁滋事罪」的構成要件缺乏明確性，明確性是罪刑法定原則的基本要求，然而，「尋釁滋事罪」中對於具體犯罪行為的表述難以準確界定，「例如，在公共場所怎樣的『追逐、攔截』行為才具有破壞社會秩序的特徵？」

朱征夫也提到，尋釁滋事罪中「隨意」「任意」「情節嚴重」「造成公共場所秩序嚴重混亂」等表述過於模糊，而這些又是該罪關鍵的構成要件，「實踐中就有人因追討債務方式過激被判『尋釁滋事罪』，追討合法債務是無事生非，還是事出有因，主觀怎麼判斷？司法解釋仍無法消除該罪在犯罪界限上的模糊性。」

朱征夫指出，「尋釁滋事罪」更存在體系上的邏輯缺陷，一方面，某些同樣的行為達不到直接懲治該行為的法條的立案標準，卻可以構成「尋釁滋事罪」。例如，故意傷害致人輕微傷不構成故意傷害罪，但卻有可能構成「尋釁滋事罪」；造成財物損失2000元達不到故意毀壞財物罪立案標準（立案標準為5000元），卻可以構成「尋釁滋事罪」（立案標準為2000元）。

朱征夫進一步指出，另一方面，「尋釁滋事罪」起刑點為五年以下，這也導致了一個不構成刑罰較輕的罪名的行為，卻可能構成刑罰更重的「尋釁滋事罪」，不構成刑罰均為三年以下的故意傷害罪和故意毀壞財物罪，卻可以構成刑罰更重的「尋釁滋事罪」。

朱征夫強調，「尋釁滋事罪」的存在一定程度上有利於懲治危害社會秩序的行為，維護了社會穩定，但該罪名的種種弊端也是顯而易見的，其模糊性不僅影響人民群眾對權利義務的合理預期，也可能使得執法機關選擇性執法，最終損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對法律的尊重和信仰。

事實上，朱征夫已經不是第一次呼籲取消「尋釁滋事罪」，早從他2008年擔任人大代表後，就一直呼籲到現在。

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