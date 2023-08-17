平價商品都超過「1數字」！小資女哭窮買不起　一票點頭：我也是

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

小資族一個月能花費的錢不多，因此都會精打細算，購買「平價」商品。但一名女網友透露，每次看到有人推薦平價小物，原以為應該是300元以內，結果一看發現大家的範圍幾乎都是1000元以下，直呼「還是覺得好貴買不起」，好奇有沒有人和她有一樣看法？文章曝光後釣出不少網友點頭，直喊「我也很窮！」

原PO在Dcard以「只有我以為的『平價』是300內嗎」為題發文表示，每次看到有人推薦平價愛用的店，發現大多數人的平價似乎都是1000元以內，也認為4、500元就很便宜。不過因為她是窮學生，看到那些價錢還是覺得很貴，在她眼中只有300元以內才是真正的平價商品，但現在物價上漲，似乎很難有更多的便宜商品。

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她也補充道，自己在雙北生活，認為平價的衣服約在300元內，購買食物的上限是100元，鞋子希望在1000元以下，化妝品和保養品也都用開架商品，約在300元左右，至於頭髮因為去外面整理都要花好幾千，所以她都是自己剪，也沒有花錢染燙過。

不少人看到後認同表示，「我每次看到有人分享百元美妝品，心裡都想說有100元左右的嗎？結果點進去都是3、400的，好吧，可能是我太窮了」、「懂你！服飾500以上我就覺得很貴了，食物要看是吃什麼，保養品、化妝品500以上也會考慮很久，到底要不要下手」、「我連350元一件的衣服都會猶豫，我超窮」、「我連早餐午餐晚餐加起來超過150元都覺得很痛苦了」、「沒事，我不是學生，也跟你一樣的想法」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者謝盛帆攝）



也有網友指出，「要看地區吧？畢竟北部中部南部價格不太一樣」、「可能因為很多學生都有打工吧，所以覺得平價標準會拉高，對於沒收入的學生來說500真的就很貴了」、「看品質吧！沒有一個很標準的金額」、「每個人價值觀不一樣啊，一堆精緻窮，如果覺得這樣的生活很困苦，真的就像旁人說的讓自己快點入職」、「沒事沒事，我之前超過200就買不下去了，說不定等你工作之後，平價的range就調升了」。