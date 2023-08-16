嫌保險套貴！女友喊「沒錢不要打X」他急求助　一票看傻：別害人

▲原PO覺得保險套是一筆不小的開銷。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有「忍不住」的時候，若使用保險套更能保護彼此。近日有男網友發文表示，因為他還是學生，所以保險套對他來說是一筆不小的開銷，然而當他表明自己經濟有困難，女友卻說沒錢就不要打X，讓他很煩惱。貼文曝光後，一票網友都挺女方。

男網友在Dcard上，以「保險套真的好貴」為標題發文，提到他目前還是學生，所以保險套對他而言，其實是一筆大開銷。基於成本考量，他先前曾購買政府提供販售的便宜保險套，只是女友卻嫌塑膠味重，要他去超商買知名品牌。

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聞言，原PO表明自己經濟有困難，沒辦法購買知名品牌的保險套，結果女友卻說沒錢就不要打X。他直呼，要女友吃便宜避孕藥被拒絕，但他又不可能硬拖對方到床上，窮學生要怎麼解決這個問題？

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「沒錢真的不要打X欸，你沒錢就叫對方吃藥，你什麼都不用付出等著爽就對了」、「連保險套的錢都沒有就真的不要打X啊」、「哈囉便宜的避孕藥？避孕藥是吃進身體裡的欸！而且沒錢就不要打X是真的啊」、「賺錢去吧，真的沒錢就不要出來害人」、「沒錢真的不要打X，不小心中獎會更慘」。