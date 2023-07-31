假援交逾10年老梗+殺你全家話術　小資女、工程師遭詐210萬



▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局31日對青少年使用交友App陷入援交戀愛詐騙提出相關預警，警方指出：約援交看似新奇，實則都是歹徒詐騙遊戲點數手法，讓許多人一不小心即落入詐騙集團圈套，甚至接到自稱黑道的威脅，被害人因此遭詐空錢包。

警政署統計數據，光是2022年統計遊戲點數詐騙案件：遊戲橘子-CASH占8成，因會員人數眾多及點數取得便利，成為詐團騙錢及洗錢的管道。

刑事局統計2023年1月至6月份遊戲點數詐騙案件統計資料，前三名分為遊戲橘子-GASH（占39.70%）、Apple-App Store卡（占36.88%）、萬利線上-雷蛇卡Razer gold（占12%），其中Apple-App Store卡在112年第2季間詐騙件數達2216件，較同年第1季664件攀升233.73%為最多。

警方認為，要阻斷詐騙集團透過遊戲點數管道進行詐騙及洗錢，需要業者善盡企業社會責任，如果被害人有司法報案紀錄，或者院檢有受理調查事實，業者應該有防制遊戲點數遭騙取、轉移的阻斷、回收機制、方能有效減少假援交真詐點數的案件發生。

刑事局列舉案例：一名住在東部32歲從事國際貿易的李小姐，素愛上網交友，她透過交友軟體「Tinder」認識自稱「Maiden」男網友，雙方加LINE相約見面，李小姐至現場後未見有人，男網友告知因從事八大行業，需檢驗李女是否為警察，李小姐認為不合理，不聽從指示。

詐團恐嚇李女揚言殺害其家人，並發送恐怖血腥斷肢照，要求被害人購買App Store數百張，並拍攝點數卡帳號密碼回傳，被害人因此購買295筆，遭詐騙新台幣155萬元。

另名住南部地區30歲的科技業工程師陳先生，因生活壓力想上網找援交，7月間透過LINE邀約女子外出援交，女網友告知因為第一次見面，需驗證身分購買遊戲點數，陳男先至超商購買遊戲點數3000元點，先後遭對方以確認職業，交保證金等話術，恐嚇家人安全等話術，陳男總計購買App Store、雷蛇卡數十張，遭詐騙55萬元。

刑事局呼籲，遊戲點數僅供遊戲使用，無法進行其他交易，援交詐騙手法行之有年，民眾若遭遇上情，歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢求助。

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