電信費未繳假簡訊騙信用卡資料　詐團綁賣場APP...2月狂詐2千萬

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區有3名詐騙集團成員，從今年4月到6月期間，假冒電信公司傳送未繳費訊息，或積分點數到期等資訊，騙取民眾信用卡資料，再利用賣場會員APP漏洞，派遣車手在全台各處賣場，購買易於變賣的3C商品及金飾，再以電子貨幣方式分潤。警方初估，短短2個月之間，該集團共騙取2千餘萬元。

▲警方前往中和某高級住宅區，逮捕林男等3人。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，該集團以34歲林姓男子為首，夥同34歲游姓男子、33歲吳姓女子為主要幹部。並以新北市中和區某高檔住宅區為據點，冒名中華電信、遠通電收等知名電信公司，傳送繳費到期通知簡訊，並發送詐騙短網址，讓不知情的民眾依照指示，在假網址內輸入信用卡號、到期月年、安全碼等相關資料。

▲警方查獲贓款92萬、3C商品等贓物。（圖／記者陸運陞翻攝）

林嫌等人騙取信用卡資料後，綁定各大型百貨會員支付APP，並利用APP便利會員，卡號與會員名字無須相同的漏洞，再給成員車手付款QR碼，在全台百貨據點購買3C商品及黃金等商品，由車手或讓游男、吳女收取後，利用各管道變賣，再以現金、遊戲點數或虛擬貨幣方式，提供成員分潤。

警方陸續接獲200多名被害民眾報案，本月初，鎖定林男為首的詐騙集團，並前往新北市中和某高檔住宅區，逮捕林男等3人，起獲贓款92萬多元、黃金80餘克、知名品牌空氣清淨機、化妝品等贓物，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺、偽造文書等罪，移送新北地檢署偵辦，經裁定將林男、游男、吳女等3人羈押禁見。

▲警方依法將林男等3人移送新北地檢署。（圖／記者陸運陞翻攝）

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