快訊／雨彈炸高雄「水淹小腿肚」！　騎士冒險涉水...人孔蓋狂跳

記者許宥孺、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

受到低壓帶影響，氣象局針對高雄市、屏東縣發佈大雷雨即時訊息。今日上班通勤時段，高雄各地都有路面積水狀況，不少網友湧入市長陳其邁臉書報災情，也有網友哀號「你不宣布放假，我要自己放了」。

▲高雄下了一整晚暴雨，三民寶珠溝已達高水位 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄下了一整晚的雷雨，雨勢來的猛烈，三民、鳥松區的本館路就發生嚴重積水，水淹半顆輪胎高，路上的汽機車都緩慢通行，深怕一不小心就「刁車顧路」，也有通勤族仍冒雨騎車涉水通行，畫面相當驚險。

▲雷雨彈狂轟高雄，上班通勤時段交通混亂，圖為三民、鳥松區的本館路。（圖／民眾提供）

位於三民區的寶珠溝目前已達高水位，自由二路、同盟二路交叉口的人孔蓋因內壓力大，發生彈跳情況，目前路段警戒中。鳳山高中前的光復路也發生嚴重積水，不少騎士下車牽行通過，有民眾的車輛拋錨，眾人合力推車排除障礙。

▲▼鳳山高中前發生積水，騎士下車牽行通過，還有車輛拋錨。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許多高雄市民一早涉水上班苦不堪言，紛紛上市長臉書狂貼淹水照，並詢問，「今天會放豪雨假嗎？」、「為何這種天氣還不宣布停班停課，到底暖男有沒有出門呀」、「你不宣布放假，我要自己放了」、「可以休假嗎？暴雨假」、「三民，水都淹到我家門口….連摩托車都騎不出去了⋯⋯請市長放個豪雨假….不然等等要出門…機車半路顧路」、「豪雨假呢？」

▲三民區自由二路人孔蓋彈起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至9點45分。提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域包 含高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區、彌陀區、梓官區、旗山區。

截至上午9點35分，高雄氣象站統計，1小時累積雨量達40毫米以上地區有鳳山區:62mm/hr、仁武區:46mm/hr、林園區:45.5mm/hr；24小時累積雨量達80毫米以上有苓雅區89mm/24hrs、左營區:89.5mm/24hrs 、三民區:104.5mm/24hrs、新興區:94.5mm/24hrs、小港區:114mm/24hrs、旗津區:82.5mm/24hrs、大寮區:84mm/24hrs、燕巢區:111.5mm/24hrs、大樹區:98mm/24hrs。