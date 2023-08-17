粗心騎士停路邊鑰匙忘拔！路過男「直接騎走」　落網神理由曝

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局仁愛路派出所，在日前接獲線報，有民眾停好的機車忘了拔鑰匙，直接被人騎走，騎士找到巡邏經過的警員求救，警員立刻詢問機車特徵，沒想到沿路尋找時，卻突然看見機車身影，攔下竊嫌後更得到離譜答案，因看醫生不想走路，所以偷車代步。

警方調查，日前1名騎士將機車停放在北市中正區徐州路上的人行道機車格，但是準備離去時，卻發現機車不翼而飛，原本以為忘了停車位置，但仍遍尋不著，立刻攔下巡邏經過的2名警員，並且將機車特徵告知警員。

▲男子在台大看病不想走路，竟直接偷路邊機車代步。（圖／記者邱中岳翻攝）

熱心的警員，也立刻陪同騎士沿路尋找，在徐州路穿梭找尋之際，發現1名騎士見到警員後神情鬼祟，掉頭就準備離去，正巧失竊的騎士見到，一眼就認出男子所騎乘機車就是自己的，警員立刻上前將嫌犯逮捕，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

警方指出，當時攔查到涉嫌偷機車的沈姓男子，沈男供稱，因為要到台大看醫生，但是因為不想走路，看到機車鑰匙沒有拔，所以才新生歹念拿來當看病的代步工具。



▲警方在路邊攔下騎贓車的沈嫌，並依現行犯上銬帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正第一分局呼籲，民眾停放機車務必記得要將鑰匙取下，機車龍頭鎖亦應確實上鎖，避免讓竊賊有機可趁，中正第一分局也將持續加強肅竊、防竊工作，以嚇阻宵小覬覦，淨化轄區治安，保護人民財產安全。