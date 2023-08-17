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餐廳打廣告「倒立豬＋魷魚」！他滿頭問號：是賣啥？　在地人解答

▲▼餐廳的廣告上印有魷魚以及倒立的豬，讓人猜不出究竟是在賣什麼。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲餐廳的廣告上印有魷魚以及倒立的豬，讓人猜不出究竟是在賣什麼。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

台灣的各種特色小吃令人著迷，就連外國朋友來台也常被美食迷得無法自拔。不過，一名男子路過台北市的信義路四段與四維路口時，看見了「魷魚+倒立豬」的帆布招牌，讓他瞬間黑人問號，不曉得店家究竟在賣什麼，貼文引發討論後，也有在地人出面解答了。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，他16日路過台北市的信義路四段、四維路交接口時，看見了一面特殊的招牌，讓他感到一頭霧水，完全不曉得店家究竟是要賣什麼商品，「這到底是賣什麼啦（笑。」

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從照片當中可以看見，店家使用純白的廣告看板，上面印有一隻魷魚，還有正在倒立的小豬，最上面則是寫著「18年老店」，完全沒有提示究竟是在賣什麼東西，也難怪男子完全看不懂。

貼文引發討論後，不少人惡搞留言，「選我正解『小豬魷魚』」、「客家小炒」、「老闆來一碗魷種你豬豬看」、「豬魷拌飯」、「黃金豬排魷魚堡」、「不會倒立的豬，我可是不賣的喔」、「掛豬頭賣魷魚。」

事後也有在地人出面揭曉，其實這間店販售的主打商品為「魷魚羹」及「赤肉羹」，吃起來的口味相當清爽，因此深受在地人喜愛，不過價格不算便宜，光顧前還是要先思考一下。

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