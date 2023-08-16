國道超貴車禍！先撞1130萬賓利...再碰300萬Volvo　貨車駕駛慘了　

▲▼ 挨撞的賓利休旅車是 Bentayga系列，屬於賓利旗艦款車種，價格1130萬起跳。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

國道1號五楊北向35.6公里今(16)日下午近4時許，發生3車追撞車禍！51歲徐男駕駛小貨車，疑似未保持行車安全距離，追撞前方51歲謝男駕駛賓利Bentayga，及47歲陳男駕駛的Volvo XC90休旅車，雖然車損情形並不嚴重，但兩車新車總價合計超過1400萬，維修費用至少數十萬，肇事駕駛徐男這下賠慘了！

國道警方表示，下午3時37分接獲新北市110通報，國道1號五楊高架北向35.6公里泰山轉接道有起3部車事故，現場無人受傷。初步了解，現場是一輛51歲徐男駕駛小貨車，疑似未保持行車安全距離，追撞前方51歲謝男駕駛賓利Bentayga及47歲陳男駕駛Volvo XC90休旅車。警方初步調查，徐並未酒駕。

據了解，挨撞的賓利休旅車是 Bentayga系列，屬於賓利旗艦款車種，價格1130萬起跳，是豪華休旅代表，被網友公認是「親一下，房子給他都不為過」豪宅級名車，還被車友稱為「移動豪宅」，賓利左後方鈑金、保險桿被撞到變形，後方擋風玻璃也碎裂；另一輛Volvo XC90官網新車價格大約300多萬， XC90後方保險桿都被撞凹。

兩輛無辜被撞的名車，總價超過1400萬，雖然受損情況並不嚴重，但維修費用至少數十萬元起跳，貨車駕駛賠慘了！