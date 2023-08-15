廚餘車國3追撞「屎黃色」噴滿地！轎車慘被淋一層渣　臭味衝出螢幕

▲廚餘車追撞「桶子屎黃色」噴滿地，現場恐怖照片曝光。（圖／國道公路警察局）

記者趙蔡州／綜合報導

國道3號南下388.2公里斜張橋路段14日發生一起追撞車禍，一輛轎車疑似因天雨路滑失控自撞，導致後方一輛載運廚餘的小貨車閃避不及追撞，車斗滿載的廚餘瞬間灑滿附近路面。國道警方15日貼出現場照片，立刻引起大量網友熱議。

事故發生在14日下午12時許，39歲陳姓男子駕駛轎車行經國道3號南下388.2公里、斜張橋靠近九如交流道路段時，疑似因天雨路滑失控自撞內側護欄並停於車道，導致後方載運廚餘的小貨車28歲李姓駕駛反應不及發生追撞。

▲國道公路警察局表示，當天在現場作業的人員排除車禍後，整整一天都吃不下飯。（圖／國道公路警察局）

小貨車撞上轎車後，後方車斗載運一桶一桶的廚餘瞬間噴飛，自撞的轎車整輛車幾乎被廚餘覆蓋，周遭道路上也覆蓋了一層厚厚的廚餘，現場瞬間散發出驚人惡臭，所幸事故未造成人員傷亡。

國道公路警察局15日在臉書粉絲團貼出事故現場的照片，表示當時「整個車道滿滿都是廚餘，（警消）處理完，整整一天都吃不下飯，那個味道真的不好說，有種隔著螢幕都能聞到味道的感覺」。

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「天啊，辛苦後續作業的所有人員」、「辛苦了，連看照片都聞能到味道」、「臭氣沖天又不得不處理，辛苦了」、「現場的人不就吐ㄧ堆」、「今年最噁場景」。